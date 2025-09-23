Kraftausdrücke bei Touchdown-Jubel: Deutscher NFL-Star reagiert

Der deutsche Star-Receiver Amon-Ra St. Brown hat für den Jubel über seinen vierten Touchdown der NFL-Saison um Entschuldigung gebeten. Mikrofone hatten eingefangen, wie der 25-Jährige von den Detroit Lions nach seinem Lauf in die Endzone einige Kraftausdrücke verwendete. „Es tut mir leid, Leute“, sagte St. Brown am Montagabend (Ortszeit) bei ESPN.

Beim 38:30-Erfolg der Lions bei den Baltimore Ravens hatte der Wide Receiver sein Team im dritten Viertel mit dem Touchdown im Spiel gehalten – und laut „I run this shit“ gerufen, dann schob er noch das „N-Wort“ nach „Entschuldigt meine Kraftausdrücke“, sagte der Star-Receiver leicht verlegen: „Es war ein großer Touchdown, ich war einfach voller Emotionen. Da war ich ein wenig aufgeregt.“

Gegen die Ravens fing St. Brown insgesamt sieben Pässe für 77 Yards. In nun drei Saisonspielen hat der Mann mit dem 100-Millionen-Dollar Vertrag bereits vier Touchdowns erzielt. (sid/sd)