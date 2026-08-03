Lou Massenberg und Jonathan Schauer haben bei der Schwimm-EM in Paris Gold im Synchronwettbewerb vom 3-Meter-Brett gewonnen. Für das deutsche Wassersprung-Team ist es bereits die zweite Goldmedaille und das vierte Edelmetall der Titelkämpfe.

Die Wasserspringer Lou Massenberg und Jonathan Schauer haben bei der Schwimm-EM in Paris für die zweite deutsche Goldmedaille gesorgt. Das Duo aus Halle sicherte sich im Synchronwettbewerb vom 3-Meter-Brett am Montagabend mit 423,84 Punkten den Titel. Am Samstag hatte sich Moritz Wesemann vom 1-Meter-Brett bereits zum Europameister gekrönt.

Auch im Jahr zuvor war der Titel dank Wesemann und Timo Barthel nach Deutschland gegangen. Nun taten es ihnen Massenberg und Schauer gleich und ließen dabei die unter neutraler Flagge startenden Russen Evgenii Kuznetsov und Nikita Shleikher (408,99 Punkte) und Stefano Belotti und Matteo Santoro aus Italien (386,07) hinter sich.

Für Massenberg war es die elfte EM-Medaille

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Während es für den 21 Jahre alten Schauer das erste EM-Edelmetall war, schraubte Massenberg seine Bilanz auf insgesamt elf EM-Medaillen hoch. In den vergangenen Jahren sicherte sich der 25-Jährige unter anderem den europäischen Titel im Team (2019) und im Mixed-Synchronwettbewerb an der Seite von Tina Punzel (2018, 2022), die ihre Karriere mittlerweile beendet hat.

Für die deutschen Wasserspringer stehen damit bislang vier Medaillen bei den europäischen Titelkämpfen zu Buche. Neben Wesemann hatte zuvor auch Vizeweltmeisterin Pauline Pfeif mit Elena Wassen Silber vom Turm geholt. Am Sonntag waren Lena Hentschel und Luis Avila Sanchez zu Bronze im Mixed-Synchronwettbewerb vom 3-Meter-Brett gesprungen. (sid/mp)