Kommt es zur Motorsport-Sensation? Verstappen will in ein Team mit Vettel

Das wäre ein Team. Vettel und Verstappen gemeinsam beim Langstreckenklassiker in Le Mans –ausgeschlossen ist das nicht. Verstappen scherzt sogar über einen dritten prominenten Fahrer.

Max Verstappen würde sich einen gemeinsamen Start mit Sebastian Vettel bei den 24 Stunden von Le Mans nur ungern entgehen lassen. „Das würde ich sehr gerne machen. Aber natürlich nur, wenn wir um Siege kämpfen können. Man muss mit dem richtigen Team zusammenarbeiten, daher ist es etwas schwierig zu sagen, wann das passieren kann“, sagte Red-Bull-Pilot Verstappen am Rande der Testfahrten in Bahrain.

Verstappen will in Le Mans mit Vettel an den Start

Der Ende 2022 aus der Formel 1 ausgestiegene Vettel hatte zuvor bei ServusTV von einem regelmäßigen Austausch mit dem viermaligen Weltmeister Verstappen berichtet, wonach beide schon vor Jahren besprochen hätten, dass sie einmal in Le Mans zusammen fahren wollen, wenn alles passe.

Der viermalige Weltmeister Vettel liebäugelt schon lange mit der Langstrecke, 2024 absolvierte er Tests in einem Porsche 963. Zu einer Zusammenarbeit beim Klassiker von Le Mans kam es aber nicht. Verstappen plant in diesem Jahr neben der Formel 1 noch einen Einsatz bei den 24 Stunden am Nürburgring Mitte Mai.

Niederländer bringt auch Alonso ins Spiel

Mit einer großen Portion Humor brachte Verstappen in Fernando Alonso sogar noch einen dritten Weltmeister für das potenzielle Le-Mans-Dream-Team ins Gespräch. Er habe gehört, dass Alonso bis 75 Rennen fahren wolle, „daher bin ich mir sicher, dass wir einen Zeitpunkt und ein Jahr finden werden, an dem wir alle zusammen Rennen fahren können“, bemerkte Verstappen humorvoll.

Aston-Martin-Routinier Alonso verwies anschließend auf seine Siegquote von 100 Prozent bei seinen beiden Starts in Le Mans 2018 und 2019. „Wenn ich das noch mal mache, müssen die Jungs gut vorbereitet sein“, sagte der Spanier amüsiert in Richtung Vettel und Verstappen. (dpa/ea)