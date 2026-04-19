Klares Ergebnis beim Olympia-Referendum: So hat Hamburgs Partner Kiel abgestimmt

Die Kieler Bevölkerung hat sich für eine Bewerbung als Segelstandort bei möglichen Olympischen Spielen in Deutschland ausgesprochen. Das ist das Ergebnis eines Olympia-Referendums.

Die Einwohnerinnen und Einwohner von Kiel haben sich für eine Olympia-Bewerbung der schleswig-holsteinischen Landeshauptstadt ausgesprochen. Bei einem Bürgerentscheid votierten 63,5 Prozent der Stimmberechtigten dafür, dass sich die Stadt als Segelstandort einer möglichen deutschen Bewerbung für die Sommerspiele 2036, 2040 oder 2044 empfiehlt.

Olympia-Referendum: Kiel votiert mit klarer Mehrheit

Stimmberechtigt waren rund 190.000 Kielerinnen und Kieler. Die Wahlbeteiligung lag bei 29,1 Prozent. Die Entscheidung über den deutschen Bewerber soll bei einer außerordentlichen Mitgliederversammlung des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) am 26. September getroffen werden.

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Neben Hamburg bemühen sich Berlin, München und die Region Rhein-Ruhr, der deutsche Olympia-Kandidat zu werden. Nationaler Konkurrent von Kiel als Standort für olympische Segelregatten ist Rostock-Warnemünde.

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Hamburg hat sich bereits für Kiel als Olympia-Partner ausgesprochen. Sollte Berlin zum Hauptaustragungsort gewählt werden, will die Bundeshauptstadt die Segelwettbewerbe in Mecklenburg-Vorpommern austragen lassen. (dpa/mp)