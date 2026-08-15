Florian Stork tritt nach seinem Sturz 2024 erstmals wieder bei den Cyclassics in Hamburg an. Er will seine schlimme Erfahrung ins Positive korrigieren.

In nunmehr 28 Austragungen haben die Cyclassics bereits für viele große sportliche Momente gesorgt. Florian Stork hingegen würde seinen letzten Start in Hamburg lieber aus der Erinnerung streichen. Der 29-Jährige stürzte, verletzte sich schwer. Am Sonntag will er diese Erfahrung korrigieren.

Als einen „Tag zum Vergessen“ beschrieb Stork den 8. September 2024. Beim WorldTour-Rennen vor zwei Jahren war er auf dem Weg in die Stadt gestürzt. „Dabei hat sich mein Kettenblatt ein bisschen ins Bein gebohrt“, erinnert sich Stork gegenüber der MOPO. Weil ein Teil der Wunde von seiner Socke verdeckt war, erkannte Stork die Schwere der Verletzung zunächst nicht, fuhr das Rennen sogar noch zu Ende.

Stork war die Schwere der Verletzung nicht bewusst

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„Abends bin ich in die Notaufnahme gefahren und habe mir das Bein nähen lassen, als es nicht aufgehört hat zu bluten.“ Eine schmerzhafte Erinnerung an das Rennen in Hamburg, die Stork am Sonntag unbedingt korrigieren möchte. „Es ist eher motivierend“, sagt der Ostwestfale über die Erfahrung von 2024. „Ich habe Vorfreude darauf, wieder eine bessere Erinnerung zu schaffen.“

Seit 2024 fährt Florian Stork für das Tudor Pro Cycling Team aus der Schweiz. TUDOR Pro Cycling

Dabei muss sich Stork, der seit 2024 für das Schweizer Tudor Pro Cycling Team fährt, auf ein neues Strecken-Layout einstellen. Wie schon im vergangenen Jahr fällt der Startschuss in Buxtehude (11.50 Uhr), anschließend geht es knapp 206 Kilometer lang durch die Metropolregion, dabei fünfmal über den anspruchsvollen Waseberg in Blankenese und mehrfach durch die Innenstadt. „Wir sind nicht nur in irgendeinem Vorort von Hamburg, sondern wirklich im Zentrum. Das ist schon immer was Besonderes“, freut sich Stork. „Ich mag die Stadt wirklich gerne.“

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Cyclassics öffnen sich auch für Breitensportler

Vor dem Profi-Rennen werden Teile der Strecke auch in diesem Jahr wieder für zwei Breitensportrennen über 60 bzw. 110 Kilometer geöffnet. Auf abgesperrten Straßen in die Pedale treten zu dürfen, sei für Profis wie ihn die Regel, „aber für die meisten Leute ist das wirklich ein Event“, sagt Stork. „Das ist ein gutes Konzept.“

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Für das WorldTour-Rennen haben sich Stork und sein Team kein konkretes Ziel gesetzt. Er selbst möchte diesmal vor allem sturz- und verletzungsfrei bleiben. Dann sei auch sportlich vieles möglich: „Wir haben für jedes Szenario gute Karten.“