„Keine Zweifel“: Doping-Experte erklärt die Marathon-Sensation

Sabastian Sawe ist mit seinen 1:59:30 Stunden von London in eine neue Dimension vorgestoßen. Doping-Experte Fritz Sörgel hält den neuen Fabel-Weltrekord im Marathon trotz aufkommender Zweifel für realistisch. „Wenn ich diese Zeit sehe, stehe ich sprachlos davor. Aber ich sage auch ganz klar: Im jetzigen Stadium sind keine Zweifel angebracht, weil ich mir diese Leistung erklären kann“, sagte Sörgel.

Sawe wurde am Sonntag in London zum ersten Mann, der in einem offiziellen Wettkampf einen Marathon unter der Zwei-Stunden-Marke absolvierte. Der 31 Jahre alte Kenianer pulverisierte den alten Weltrekord seines Landmanns Kelvin Kiptum aus dem Jahr 2023 um sagenhafte 65 Sekunden. Sawes Trainer Claudio Berardelli erklärte die Leistung seines Schützlings anschließend mit dem hohen Trainingspensum seines Schützlings, mit dem ultraleichten „Superschuh“ Adidas Pro Evo 3 mit einem Gewicht von unter 100 Gramm, mit der Verwendung eines speziellen Kohlenhydrat-Gels und mit dem Verzehr von Honigbroten zum Frühstück vor dem Rennen.

Sawe lief in London Weltrekord – wie ist das möglich?

„Die Erklärung mit Honigbroten ist natürlich Quatsch, das wäre mir jedenfalls vollkommen neu“, sagte Sörgel, verwies aber auf jahrzehntelange Forschung. „Die Trainingsmethoden sind ausgefeilt, die Technik hat sich massiv verbessert, und auch die Ernährung spielt eine große Rolle. „Zudem sind die Physiologie und die Anatomie in bestimmten Herkunftsländern, aus denen diese fantastischen Leistungen kommen, sowie das perfekte Zusammenwirken des Sehnen- und Muskelapparates anders“, sagte der Nürnberger Pharmakologe.

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Sörgel nannte den 100-Meter-Weltrekordler Usain Bolt als „bestes Beispiel“, denn: „Die ganze Abstimmung hat sehr gut funktioniert bei ihm im Körper. Bis heute wurde bei ihm nichts gefunden. Auch in Nachproben, die heutzutage möglich sind, nicht.“

Fritz Sörgel verweist auf Marathon aus dem Jahr 1960

Sörgel erinnert zudem an Abebe Bikila aus Äthiopien, der am 10. September 1960 bei den Olympischen Spielen mit einer Zeit von 2:15 Stunden seinerzeit einen neuen Marathon-Weltrekord aufstellte. „Er lief barfuß durch die Straßen von Rom. Jetzt, über 65 Jahre später, wurde die Zeit um eine gute Viertelstunde verbessert. Das halte ich für realistisch“, sagte Sörgel.

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Der Wissenschaftler schränkt bei seinen Ausführungen aber ein: „Wir haben so viele Sportler bewundert und an sie geglaubt – und sind dann enttäuscht worden. Epo ist sicherlich die erste Substanz, die mir in den Sinn kommt, mit der man solche Rekorde erreichen kann. Dopingkontrollen in Ostafrika – ich will es vorsichtig sagen – sind nicht auf dem Niveau, wie wir sie kennen. Andererseits sind die Kontrollen in westlichen Ländern bei Läufen wie in Berlin oder London sehr engmaschig. Sabastian Sawe wurde noch nie positiv getestet, das ist Fakt.“ (sid/dj)