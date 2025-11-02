„Keine Worte“: Deutscher Marathonläufer trauert nach Totgeburt um seine Tochter

Marathonläufer Richard Ringer trauert um seine Tochter. „Mit gebrochenem Herzen müssen wir uns von unserer innig geliebten Tochter April Lucia Vivienne verabschieden“, schrieb der Europameister von 2022 in einem emotionalen Statement bei Instagram: „Sie wurde am 24. Oktober um 1.53 Uhr in der LMU-Klinik München still geboren.“

Bei einer stillen Geburt kommt das Baby tot auf die Welt. „Wir haben keine Worte für die schwerste Zeit unseres Lebens – eine Zeit, die uns als Paar in tiefer Liebe und Verbundenheit trägt“, schrieb Ringer in dem gemeinsamen Beitrag mit seiner Frau Nada. Im Moment stehe „alles andere still. Wir müssen erst die Splitter unserer Lebens neu zusammensetzen“, schrieb der zweimalige Olympia-Teilnehmer weiter.

Mit den Gründen für den Tod seiner Tochter geht Ringer offen um. „Über Tage hinweg hatte sich – medizinisch unerkannt – die Nabelschnur mehrfach um ihr kleines Beinchen gewickelt, sodass eine ausreichende Versorgung nicht mehr möglich war“, erklärte der 36-Jährige: „In der 35. Schwangerschaftswoche wurden daraufhin künstliche Wehen eingeleitet, und unsere kleine April wurde auf natürlichem Wege geboren.“ (dpa/fwe)