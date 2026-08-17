Mit Nebenjobs finanziert sich Julia Ulbricht ihr Leben und ihren Sport – ohne Förderung und neben dem Studium. Die Rostockerin dahcte zeitweise sogar daran, ihre Speerwurf-Karriere zu beenden.

Vize-Europameisterin Julia Ulbricht hat wegen finanzieller Engpässe zeitweise daran gedacht, ihre Speerwurf-Karriere zu beenden.

„Ich habe jedes Jahr eine Kadernorm gejagt, nicht geschafft. Dann ist es auch schwierig - nebenher Studium, keine Förderung -, sich so auf den Sport zu konzentrieren, dass man seine Miete und seine Rechnungen bezahlt bekommt“, sagte Ulbricht, ein Nordlicht aus Rostock, nach ihrem sensationellen zweiten Platz bei den Leichtathletik-Europameisterschaften in Birmingham.

Mit Nebenjobs habe sie sich über Wasser halten müssen. „Ich mache Übungsleiterstunden mit kleinen Kindern. Also ich fahre in Kindergärten und mache mit denen immer ein Stündchen Sport. Ich habe auch ein bisschen gebabysittet“, sagte Ulbricht nach dem größten Erfolg ihrer Karriere.

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Julia Ulbricht: Olympia als Kindheitstraum

In den vergangenen Jahren habe sie versucht, herauszufinden, warum sie überhaupt noch Leistungssport mache. „Und ich mache Leichtathletik schon immer, weil es mir Spaß macht. Und ich habe das als Kind angefangen, weil es mir Spaß macht und ich Freude daran habe. Und deswegen habe ich das auch einfach nie aufgegeben und habe den Spaß zurückgefunden“, sagte die 25-Jährige, die immer wieder von Verletzungen zurückgeworfen worden war.

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Die deutsche Leichtathletin Julia Ulbricht beim Speerwurf in Birmingham. IMAGO / Eibner

Und ich mache Leichtathletik schon immer, weil es mir Spaß macht. Julia Ulbricht

Für ihren Kindheitstraum Olympia werde sie weiterkämpfen, betonte die Athletin vom 1. LAV Rostock. Wenn sie in den nächsten Jahren so wirft wie in ihrem ersten Versuch in Birmingham, sollte die Teilnahme an Olympischen Spielen kein Problem sein. Im Alexander Stadium wuchtete sie den Speer auf 61,53 Meter und blieb damit bloß fünf Zentimeter unter ihrer Bestleistung. Besser war am Sonntagabend nur die neue Europameisterin Sara Kolak aus Kroatien, die 62,43 Meter schaffte.

Ulbricht hat nun Zugangsvoraussetzung für Olympia-Kader

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Ulbricht hofft, dass sich durch das Sensationssilber nun neue Türen für sie öffnen werden. „Dass ich eventuell auch bei besseren Wettkämpfen werfen kann, vielleicht auch Leute auf mich aufmerksam werden, ich vielleicht irgendwie eine Chance habe, auch mal Sponsorenverträge zu bekommen.“

Immerhin erfüllt Ulbricht nach Angaben des Deutschen Leichtathletik-Verbands mit ihrer EM-Medaille jetzt die Zugangsvoraussetzung für den Olympia-Kader. Dieser Status würde für sie eine bessere finanzielle Grundförderung bedeuten. (dpa/mkw)