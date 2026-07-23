Über der Tennis-Anlage am Rothenbaum schien am Donnerstag nach einigen Regentagen wieder die Sonne. In den nächsten Tagen könnte es jedoch wieder kalt werden. Zwar nicht zwingend in Bezug auf die Temperaturen, aber auf den Plätzen. Bei den MSC Hamburg Ladies Open bleiben kaum Matches, bei denen der sonst übliche Handschlag nach dem letzten Punkt als Selbstverständlichkeit gesehen werden kann.

Der Grund ist dabei nicht etwa, dass sich die Spielerinnen auf dem Platz schlecht verhalten würden. Vielmehr sind es politische Themen, die für den zu erwartenden Eissturm sorgen könnten. Die beiden top-gesetzten Spielerinnen Oleksandra Oliynykova (25) und Anhelina Kalinina (29) stammen aus der Ukraine. Von den sechs verbleibenden Spielerinnen haben vier einen Hintergrund, der zur Verweigerung eines Handschlags führen könnte. Und das, obwohl keine von ihnen unter der russischen Flagge spielt.

Oleksandra Oliynykova steht bei den MSC Hamburg Ladies Open am Rothenbaum im Viertelfinale. WITTERS

Kaum eine Profi-Sportlerin äußert sich öffentlich so konsequent gegen den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine wie Oliynykova. Ihre Initiative „Drones4UA.org“ stellte bereits „hunderte Dinge“ für die ukrainische Armee bereit, von Drohnen, über Ausrüstung bis hin zu Fahrzeugen.

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Oliynykova spielt bei den Hamburg Ladies Open für ukrainische Soldaten

Was sie über die gebürtige Russin Yulia Putintseva, die mittlerweile unter kasachischer Flagge spielt und auch am Rothenbaum an den Start ging, denkt, stellte sie im Mai klar. Ihre Teilnahme an einem Showturnier, das vom russischen Energiekonzern Gazprom in St. Petersburg organisiert wurde, sei „eine direkte und aktive Unterstützung des Krieges gegen die Ukraine“.

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Putintseva scheiterte im Viertelfinale an Elina Avanesyan (Armenien). Einen freundschaftlichen Handschlag wird es aber wohl auch mit der gebürtigen Russin Avanesyan, die seit 2024 für Armenien spielt, nicht geben. Sowohl Elina Svitolina (Ukraine) als auch Marta Kostyuk (Ukraine) verweigerten ihr 2024 den Handschlag. Bei einem Sieg der an eins gesetzten Oliynykova würde im Halbfinale wohl das nächste eisige Match anstehen. Das Viertelfinale zwischen Anna Bondár (Ungarn) und Alina Charaeva (Armenien) entscheidet, wer die Gegnerin sein würde.

Anhelina Kalinina trifft bei den MSC Hamburg Ladies Open am Rothenbaum im Viertelfinale auf Tamara Korpatsch. WITTERS

Mit Bondár verweigerte Oliynykova im Februar in Rumänien bereits den Handschlag und ein gemeinsames Foto. Der Grund ist derselbe wie bei Putintseva: Bondar partizipierte 2022 an dem von Gazprom organisierten Show-Event. Bei Charaeva ist dasselbe zu erwarten. Sie ist gebürtige Russin und spielt erst seit wenigen Wochen unter der Flagge Armeniens. Zudem steht sie auf einer Liste des ukrainischen Ministeriums für Jugend und Sport mit Sportlern, denen Unterstützung russischer Kriegspropaganda vorgeworfen wird.

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Rothenbaum-Stadionsprecher Killing: „Wir stehen alle an deiner Seite“

Kalinina spielt im Viertelfinale zunächst gegen Tamara Korpatsch. Die Hamburgerin steht in keiner Verbindung zu russischen Machenschaften und fiel in diesem Zusammenhang nicht auf. Dasselbe gilt für Mayar Sherif (Ägypten), die in der Runde der letzten Acht auf Paula Badosa (Spanien) trifft.

Auch die Spanierin hat eine Vergangenheit mit kalten ukrainischen Begegnungen. Im vergangenen Jahr kam es zwar zu einem Handshake im Match zwischen Badosa und der Ukrainerin Marta Kostyuk, Augenkontakt und nette Worte blieben aber aus. „Es lag an ihr. Ich glaube, sie hat ihre eigenen Probleme mit der Ukraine, dem Krieg und anderen Themen, zu denen sie sich öffentlich geäußert hat“, sagte Badosa wenig später. Als möglicher Grund wurde die enge Beziehung zwischen Badosa und der Belarussin Aryna Sabalenka gesehen.

Wo die Ukrainerinnen ihre Grenzen ziehen und wie viele Handshakes die Fans am Rothenbaum in den Einzel-Matches noch zu sehen bekommen, wird sich zeigen. Neben all den Zeichen, die die Ukrainerinnen setzen könnte, stellte Oliynykova am Rothenbaum nach ihrem Viertelfinal-Einzug klar: „Es ist nur ein Tennis-Match. Was auf dem Platz passiert, bedeutet nicht allzu viel.“ Wichtiger sei die Botschaft, die sie durch den Sport senden können, und was neben dem Sport auf der Welt alles passiert. Stadionsprecher Matthias Killing stellte im On-Court-Interview mit Oliynykova klar: „Wir stehen in Deutschland alle an deiner Seite.“