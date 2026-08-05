In diesem Haus besuchte Boris Becker über Jahrzehnte seine Eltern und zog sich vom Tennisrummel zurück.

Boris Becker genießt aktuell sein Leben mit seiner dritten Ehefrau Lilian de Carvalho Monteiro. picture alliance / ZUMAPRESS.com | Max / Agf

Ein Haus mit viel Becker-Geschichte sucht einen neuen Eigentümer: Die frühere Familienvilla von Boris Becker in Leimen steht zum Verkauf. Der Angebotspreis liegt bei 2,98 Millionen Euro.

Dafür erhalten Käufer nach Angaben des Maklerbüros Kozlowski Immobilien eine rund 586 Quadratmeter große Villa mit zehn Zimmern und drei Badezimmern. Zum Haus gehören außerdem ein Wellnessbereich mit Sauna und Whirlpool. Das Anwesen steht auf einem 825 Quadratmeter großen Grundstück in einer gehobenen Wohnanlage an der Badischen Bergstraße. Zuerst hatte die „Bild“ über den Verkauf berichtet.

Baukosten sollen bei 2,3 Millionen Euro gelegen haben

Anzeige

Gebaut wurde das Haus 1992 nach Plänen von Beckers Vater Karl-Heinz, der Architekt war. Die Baukosten sollen damals rund 4,6 Millionen D-Mark betragen haben, umgerechnet etwa 2,3 Millionen Euro.

Die Villa diente der Familie über viele Jahre als Wohnsitz. Beckers Eltern lebten dort, der Tennisstar selbst nutzte das Haus regelmäßig bei Aufenthalten in seiner Heimatstadt.

Anzeige

Becker hatte eine eigene Wohnung im Haus

Im Gartengeschoss ließ er sich nach Angaben des Maklers eine separate Wohnung einrichten. Dort konnte sich Becker zurückziehen, wenn er seine Eltern besuchte oder Abstand vom internationalen Tennisbetrieb suchte.

Anzeige

Von 1992 bis 2024 verbrachte er immer wieder Zeit in dem Haus. Sein Vater Karl-Heinz Becker starb 1999, seine Mutter Elvira im Jahr 2024 im Alter von 89 Jahren.

Zwangsversteigerung konnte verhindert werden

Die Villa liegt in Leimen unmittelbar an der Stadtgrenze zu Heidelberg und damit im Rhein-Neckar-Kreis.

Im Zuge von Beckers Insolvenz im Jahr 2017 drohte dem Haus nach damaligen Berichten die Zwangsversteigerung. Dazu kam es jedoch nicht.

Beckers Mutter Elvira genoss lebenslanges Wohnrecht

Becker verkaufte die Immobilie an den Steuerberater Reinhard Hofmann. Für seine Mutter Elvira wurde dabei ein lebenslanges Wohnrecht vereinbart. Sie konnte deshalb bis zu ihrem Tod in dem Haus bleiben.

Anschließend ließ Hofmann die Villa renovieren. Nun bietet er das frühere Familienanwesen zum Verkauf an.

Makler wirbt ausdrücklich mit Boris Becker

Der Makler wirbt ausdrücklich mit der Geschichte des Hauses und bezeichnet es als ehemalige Familienresidenz des sechsfachen Grand-Slam-Siegers. Bis heute ist Becker eng mit Leimen verbunden: Dort wurde er geboren, dort begann seine außergewöhnliche Karriere.

Während in Leimen nun ein wichtiger Ort seiner Familiengeschichte den Besitzer wechseln soll, verbringt Becker Zeit mit seiner heutigen Familie.

Boris Becker aktuell im Familienurlaub in Portugal

Der 58-Jährige veröffentlichte zuletzt Eindrücke aus einem Urlaub im portugiesischen Comporta. Auf den Aufnahmen waren seine Ehefrau Lilian de Carvalho Monteiro sowie seine Söhne Noah, Elias und Amadeus zu sehen.

In einer Strandbar saß die Familie gemeinsam an einem Tisch mit Blick auf den Atlantik. Noah nahm seinen jüngeren Halbbruder Amadeus in den Arm und küsste ihn auf die Schläfe. Lilian lächelte in die Kamera und zeigte ein Victory-Zeichen.

Boris Becker spielt mit seinen drei Söhnen Tennis

Auch Tennis gehörte offenbar zum Urlaubsprogramm. Auf Bildern von Noah war ein Doppel zu sehen: Boris Becker und Noah spielten demnach gegen Elias und Amadeus.

Noah und Elias stammen aus Beckers Ehe mit Barbara Becker, Amadeus aus der Ehe mit Lilly Becker. Außerdem hat Becker zwei Töchter: Anna Ermakova und Zoë Vittoria. Zoë wurde am 21. November 2025 geboren und ist sein erstes gemeinsames Kind mit Lilian, die er im September 2024 in Italien geheiratet hatte. Zuvor hatte Becker bereits Aufnahmen von gemeinsamen Tagen mit Baby Zoë und Ehefrau Lilian in Mailand veröffentlicht.