„Kein gutes Ende“: Handball-Bundesligist wirft Ex-Bundestrainer raus

Handball-Bundesligist TSV Hannover-Burgdorf hat sich vorzeitig von seinem Trainer Christian Prokop getrennt. Der Klub bestätigte einen entsprechenden „Bild“-Bericht. Nachfolger wird der frühere spanische Nationalcoach Juan Carlos Pastor. Der 57-Jährige sollte die „Recken“ eigentlich erst nach dieser Saison übernehmen.

„Wir haben bis zuletzt an die bestehende Konstellation geglaubt. Mit den Eindrücken in der Situation zum Jahreswechsel sind wir allerdings zu dem Schluss gekommen, dass wir mit einem Festhalten an der Konstellation zu keinem guten Ende gelangen können“, sagte der sportliche Leiter Sven-Sören Christophersen über die Trennung von ex-Bundestrainer Prokop.

Zuletzt hatten die Niedersachsen nur unentschieden gegen Aufsteiger Minden gespielt.

Prokop sollte nur bis zum Sommer in Hannover bleiben

Der Klub hatte bereits im November verkündet, den auslaufenden Vertrag mit dem 47 Jahre alten Prokop nicht zu verlängern. Der Trainerwechsel wurde nun aber um ein halbes Jahr vorgezogen.

Prokop hatte von 2017 bis 2020 die deutsche Nationalmannschaft und seit 2021 die Niedersachsen trainiert. In der vergangenen Saison führte er das Team in die Spitzengruppe der Bundesliga. Aktuell steht Hannover aber nur noch auf Platz neun. (dpa/lam)