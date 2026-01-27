mopo plus logo
Jay Vine auf dem Rad

Jay Vine (links) musste nach einem Zusammenprall mit einem Känguru auf der Tour Down Under an der Hand operiert werden. Foto: IMAGO/Photo News

Känguru-Crash hat folgen schwerwiegende Folgen für Rad-Star

Für Radprofi Jay Vine hat die schmerzhafte Begegnung mit einem Känguru während der Schlussetappe der Tour Down Under weitreichende Folgen.

Wie sich bei Untersuchungen nach der Rundfahrt herausstellte, hat sich der Australier eine Fraktur im Handgelenk zugezogen und ist bereits operiert worden. Wie sein Team UAE Emirates-XRG mitteilte, wird Vine damit auf noch nicht absehbare Zeit ausfallen.

Das könnte Sie auch interessieren: „Ich krachte ihm mit 50 km/h in den Hintern!“ Rad-Star siegt trotz Känguru-Unfall

Der 30 Jahre alte Vize-Weltmeister im Einzelzeitfahren war am Sonntag 95 Kilometer vor dem Ziel zu Fall gekommen, als zwei der kräftigen Hüpftiere die Straße überquerten. Vine hatte zwar das Etappenrennen in seiner Heimat zum zweiten mal gewonnen, im Nachhinein aber über Schmerzen geklagt. (sid/hmg)

