Erkennen Sie ihn? Deutscher Handball-Star war ein Fußball-Talent – auch beim HSV

Für Juri Knorr ist die aktuelle Handball-Europameisterschaft in Dänemark eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Während der deutsche Spielmacher zunächst überhaupt nicht ins Turnier fand, zeigte er im Hauptrundenspiel gegen Frankreich wieder all seine Qualitäten, wurde zum Man of the Match mit zehn Toren gewählt. Am Sonntag könnte ihm mit der deutschen Mannschaft der ganz große Coup gelingen: Knorr kann sich und eine ganze Nation zum Europameister krönen. Doch der gebürtige Flensburger war nicht immer nur ein Vollblut-Handballer.

Knorr startete seine frühe Handballkarriere beim VfL Bad Schwartau. Doch bis 2015 schlug sein Herz genauso für den Fußball. Unter anderem spielte er beim VfB Lübeck und in der Jugendmannschaft des HSV. „Es gab dann die Möglichkeit, dort aufs Internat zu gehen“, erzählte er einst der MOPO, „aber Handball hat mir einfach viel mehr Spaß gemacht und im Fußball herrschte schon in dieser jungen Altersklasse sehr viel Druck und Aufgeregtheit. Das hat mir nicht gefallen.“ Knorr spielte zu seiner Zeit sogar mit den großen Ex-HSV-Talenten Josha Vagnoman und Fiete Arp zusammen.

Juri Knorr träumt vom ersten deutschen EM-Titel nach zehn Jahren. IMAGO/Maximilian Koch Juri Knorr träumt vom ersten deutschen EM-Titel nach zehn Jahren.

Doch seine fußballerischen Wurzeln lassen Knorr auch elf Jahre später nicht ganz los. So postete der VfB Lübeck anlässlich des EM-Finaleinzugs auf Instagram ein Foto von dem jungen Juri Knorr im grünen Trikot.

„Wir wissen nicht, welchen Weg er als Fußballer gegangen wäre. Wir wissen aber, dass seine Entscheidung für den Handball nicht die schlechteste war“, schrieben die Lübecker unter dem Beitrag und gratulierten ihrem ehemaligen Spieler zum erfolgreichen Turnierverlauf.

Große Unterstützung in seinen Karriereentscheidungen erhält der 25-Jährige stets von seinem Vater Thomas Knorr (54). Der ehemalige Handball-Bundesliga-Spieler, der im Norden unter anderem für den HSV Handball auflief, fungierte „schon immer in der Mentoren-Rolle“, sagte Knorr vor einigen Jahren in einer ARD-Dokumentation.

Der viermalige deutsche Meister, der selbst auch 83 Mal den deutschen Adler auf der Brust trug, habe nie geurteilt, ob es gut oder schlecht war, was sein Sohn mache, ergänzte Knorr junior. „Ihm war immer wichtig, dass ich mich wohlgefühlt habe.“

Aktuell dürfte sich der Wahl-Däne, der in Aalborg spielt, kurz vor dem EM-Finale sehr wohlfühlen. Das zeigte sich auch in seiner stetigen Leistungssteigerung während des Turniers. Eins ist klar: Wenn Knorr funktioniert, kann Deutschland auch gegen den amtierenden Weltmeister und Olympiasieger Dänemark erfolgreich sein. Für das Endspiel am Sonntag gegen den Gastgeber (18 Uhr/ZDF) werden dann sicherlich auch einige Daumen in Lübeck und Hamburg gedrückt sein.