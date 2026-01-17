„Jetzt brechen alle Dämme“: Deutschem Skisprung-Held droht das Olympia-Aus

Karl Geiger schlug enttäuscht auf seinen roten Helm und schüttelte immer wieder den Kopf. Zumindest die Teilnorm für Olympia war für das Sorgenkind des deutschen Skispringens zum Greifen nah, doch dann folgte der nächste bittere Rückschlag. Nur Platz 27 beim spektakulären Sieg von Domen Prevc im japanischen Sapporo lässt die Chancen auf das Ticket für die Winterspiele weiter schwinden.

„Jetzt brechen alle Dämme. Wirklich schade, es war aber zu befürchten“, sagte der ehemalige Bundestrainer Werner Schuster bei Eurosport, als Geiger im zweiten Durchgang vom zwölften Platz noch weit zurückfiel: „Er hat so sehr gebastelt und wollte dann nach dem ersten Durchgang noch eins draufbasteln. Das hat das System nicht ausgehalten, das war ein Overload.“

Geiger enttäuscht im zweiten Sprung

Als bester Deutscher landete der zuletzt erkältete Philipp Raimund in Fernost nur auf dem 15. Rang. „Er scheint ein bisschen aus dem Rhythmus gekommen zu sein durch die Krankheit“, sagte Schuster. Luca Roth verfehlte als 31. die Punkteränge denkbar knapp.

Pünktlich zum Wochenende erhalten Sie von uns alle aktuellen News der Woche rund um den HSV kurz zusammengefasst – direkt per Mail in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Geiger erreichte auf der Olympiaschanze von 1972 zwar erstmals seit Ende November einen zweiten Durchgang, doch dort ging nichts mehr. Dem starken ersten Sprung auf 132,0 Meter folgte ein Hüpfer auf 114,0 Meter – Geiger riss sich enttäuscht die Skibrille vom Kopf.

Der Tournee-Sechste Felix Hoffmann hatte ebenso wie Andreas Wellinger und Pius Paschke auf die Reise nach Japan verzichtet. Alle drei haben ebenso wie Raimund die Olympia-Norm (einmal Top 8 oder zweimal Top 15) bereits erfüllt, der Qualifikationszeitraum endet am Sonntagabend. Bundestrainer Stefan Horngacher wird aller Voraussicht nach nur vier Springer mit zu den Spielen nehmen.

Slowene Prevc siegt, Landsmann wird disqualifiziert

Erneut nicht zu stoppen war der Slowene Prevc, der mit Sprüngen auf 132,0 und 141,0 Metern überlegen vor den Japanern Naoki Nakamura und Ren Nikaido siegte und seine Führung im Gesamtweltcup ausbaute. Prevc trotzte dabei auch Materialproblemen: Kurz vor der Landung brach eine Verschlussschnalle am Schuh, doch er stand den Sprung sicher. Vorjahressieger Ryoyu Kobayashi landete als Fünfter erstmals seit 2020 bei seinem Heimspiel nicht auf dem Podest.

Eine weitere Disqualifikation gab es im slowenischen Team. Der 20 Jahre alte Ziga Jancar wurde wegen zu großer Schuhe aus dem Wettkampf genommen. Bei der Tournee hatte die doppelte Disqualifikation von Timi Zajc, in Oberstdorf zunächst Zweiter, für viel Wirbel gesorgt.

Das könnte Sie auch interessieren: Tennis-Star Sinner erklärt: Darum profitierte er vom Dopingskandal

Am Sonntag (3 Uhr MEZ) folgt ein weiterer Wettkampf in Sapporo und die letzte Chance für Geiger. Dann hat auch Noriaki Kasai die Gelegenheit, seinen Altersrekord im Weltcup zu verbessern. Vor dem Springen am Samstag war der 53-Jährige in der Qualifikation gescheitert. (sid/lam)