James knackt bei Saisondebüt den nächsten Rekord – und spricht übers Aufhören

Basketball-Superstar LeBron James hat sein mit Spannung erwartetes Saisondebüt in der NBA gegeben – und einen weiteren Rekord aufgestellt. Beim 140:126-Sieg gegen Utah Jazz meldete sich der 40-Jährige nach längerer Verletzungspause zurück, wobei er gleich zur Starting Five gehörte. Durch seinen Einsatz stand James als erster Spieler der Geschichte in 23 Spielzeiten auf dem Court. Damit übertraf er Vince Carter (22). Zugleich sprach er übers Aufhören.

„Es hat Spaß gemacht, mit den Jungs da draußen zu sein. Es war mental schwierig für mich. Es ist das erste Mal, dass ich zu Beginn einer Saison nicht spielen konnte. Das hat mich auf körperlicher, emotionaler und spiritueller Ebene herausgefordert“, sagte James: „Ich habe mich einfach auf meine Arbeit konzentriert und mich nicht von meinem Glauben abbringen lassen. Das hat mich dahin gebracht, wo ich heute bin, und mir einfach unglaublich viel Freude bereitet.“

James verpasste die ersten 14 Saisonspiele

James hatte die ersten 14 Saisonspiele wegen Ischiasschmerzen verpasst. Erst am vergangenen Montag war der „King“ ins Training bei den Lakers zurückgekehrt, nachdem er in der Vorwoche beim G-League-Team South Bay Lakers an seinem Comeback gearbeitet hatte. Bei seinem ersten Auftritt gegen Utah legte James in 30 Minuten elf Punkte und zwölf Assists auf.

„Es ist toll“, sagte Lakers-Star Luka Doncic: „Es ist lange her, seitdem er Basketball gespielt hat. Für das erste Spiel sah das ausgezeichnet aus. Er wird weiter in seinen Rhythmus finden und uns sehr helfen.“

Zukunft in der NBA weiterhin offen – LA hat bereits den LeBron-Nachfolger

In seiner 23. Saison seit seinem NBA-Debüt im Jahr 2003 möchte James idealerweise noch einmal um einen Titel mitspielen, der Kader dürfte dafür jedoch zu dünn sein. Sein Vertrag läuft im kommenden Jahr aus. Noch ist unklar, ob er dann im Alter von 41 Jahren seine Karriere beendet, bei den Lakers bleibt oder vielleicht sogar einen Wechsel anstrebt.

LA hatte Doncic im vergangenen Februar als legitimen LeBron-Nachfolger von den Dallas Mavericks verpflichtet. Ohne James war es für die Lakers zum Saisonstart überraschend gut gelaufen, wobei Doncic in absoluter Top-Form glänzt. Gegen Utah war er mit 37 Punkten, elf Assists und fünf Rebounds bester Werfer. LA steht nun bei elf Siegen und vier Niederlagen.

„Bin fertig“: James will nicht an Olympia 2028 in LA teilnehmen

James äußerte sich außerdem zu einer möglichen Teilnahme an den Olympischen Spielen 2028 in Los Angeles. „Du kennst meine Antwort bereits“, sagte der 40-Jährige im Podcast „Mind the Game“ zu seinem Co-Host und zweimaligen NBA-MVP Steve Nash: „Frag gar nicht erst. Ich werde von Cabo aus zuschauen. Ich bin fertig.“

James hatte im vergangenen Jahr mit den USA bei den Sommerspielen in Paris durch den Sieg im Endspiel gegen Frankreich (98:87) die Goldmedaille gewonnen – seine dritte nach Peking 2008 und London 2012. „Wir können das, was wir gerade erreicht haben, nicht übertreffen“, sagte James: „Wir haben im Finale in Paris gegen Frankreich gespielt.“

Teamkollege Stephen Curry wollte sich derweil im Podcast noch nicht komplett festlegen. „Das ist das Gegenteil von dem, was ich ihm letztes Jahr gesagt habe“, sagte der Star von den Golden State Warriors und bezog sich dabei auf ein Gespräch, das er mit James geführt hatte, als er für das Team in Paris rekrutiert wurde: „Es war so, als hätte ich, so Gott will, immer noch die Wahl und die körperliche Möglichkeit, tatsächlich Einfluss auf das Team zu nehmen. Sag niemals nie, aber ich bezweifle es sehr.“ (sid/fwe)