„Ist nie schön“: Zverev gewinnt zwei Matches an einem Tag

Tennisprofi Alexander Zverev steht beim Masters in Cincinnati im Viertelfinale. Sein Gegenspieler Karen Khachanov musste im zweiten Satz beim Stand von 7:5, 3:0 für Zverev aufgeben.

Die beiden hatten sich erst vergangene Woche im Halbfinale beim Masters in Toronto gegenübergestanden, der Russe hatte Zverev da noch trotz eines Matchballs gegen sich geschlagen.

„Ich habe viel aggressiver gespielt“, sagte Zverev. „Alles Gute für Karen, er ist in der Form seines Lebens und ich hoffe, es ist nichts Ernstes. Hoffentlich ist es nur etwas Müdigkeit. Wenn er zurückkommt, ist mit ihm bei den US Open zu rechnen.“

Die Partie war nach nur 70 Minuten beendet, als Khachanov nicht mehr weiterspielen konnte und entschuldigend ins Publikum winkte.

Zverev beim Masters in Cincinnati im Viertelfinale

Zverev musste am Mittwoch (Ortszeit) zu gleich zwei Partien antreten. Seine Drittrunden-Partie gegen den US-Amerikaner Brandon Nakashima war am Abend zuvor wegen eines Gewitters beim Stand von 6:4, 5:4 und Aufschlag Zverev unterbrochen worden – und wurde am Morgen darauf fortgesetzt.

„Es ist nie schön, das Spiel bei 5:4 zu beenden, wenn du fürs Match aufschlägst“, sagte Zverev. „Aber ich habe mir gesagt, mein Gegner ist in einer schlechteren Situation. Und so war es ein guter Tag auf Arbeit, zwei Siege an einem Tag.“

Bei dem mit insgesamt rund 9,2 Millionen US-Dollar (rund 7,9 Millionen Euro) dotierten Hartplatzturnier in Cincinnati bekommt Zverev es im Viertelfinale entweder mit dem US-Amerikaner Ben Shelton oder dem Tschechen Jiri Lehecka zu tun.

Das Masters in Cincinnati gilt als Vorbereitung auf die US Open. Das letzte Grand-Slam-Turnier der Tennis-Saison beginnt am 24. August. (dpa/pmk)