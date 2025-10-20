„Ist mir latte“: Zverev interessiert sich nicht mehr für die Meinung von Boris Becker

Alexander Zverev gibt nach eigener Aussage nichts mehr auf die Meinung von Deutschlands Tennis-Ikone Boris Becker. „Ich glaube, dass er so ein bisschen nach Aufmerksamkeit sucht – und die bekommt er über mich. Das ist leider so. Aber das ist mir inzwischen latte“, sagte der Weltranglistendritte im Interview mit der „Bild am Sonntag“.

Der frühere Wimbledonsieger Becker (57), der für Zverev lange eine Art Mentor war, hatte in den vergangenen Monaten besonders in seinem Podcast mit der früheren Top-Ten-Spielerin Andrea Petkovic immer wieder Kritik an Zverev und dessen Umfeld geäußert.

Becker bezeichnet Zverev im Podcast als „Sorgenkind“

In der jüngsten Folge bezeichnete Becker den 28-Jährigen als „Sorgenkind“, das weit von der Weltspitze entfernt sei. „Ich glaube, dass er sich relativ wenig Sorgen um mich macht, um ehrlich zu sein“, äußerte Zverev, der in diesem Jahr bislang lediglich ein Turnier (München im April) gewonnen hat.

„Dieses Jahr ist einfach zäh“, kommentierte Zverev auch mit Blick auf seine körperlichen Probleme: „Sobald man das Gefühl hat, gutes Tennis zu spielen, wie in Toronto und Cincinnati, kommt der nächste Rückschlag – wie in New York mit dem Rücken. Das beschreibt so ein bisschen mein Jahr.“

Zverev: „Habe richtiges Kack-Tennis gezeigt“

Er habe „natürlich nicht gut gespielt in vielen Situationen, habe richtiges Kack-Tennis gezeigt“, erklärte der Olympiasieger von Tokio, der weiter seinem ersten Grand-Slam-Titel nachjagt.

MOPO Die WochenMOPO – ab Freitag neu und überall, wo es Zeitungen gibt!

Diese Woche u.a. mit diesen Themen: Elbtower und Klima-Entscheid: Warum Bürgermeister Tschentscher angeschlagen ist

Warum Bürgermeister Tschentscher angeschlagen ist Tödliche „Dooring“-Unfälle : Verkehrsexperte hält die Helmpflicht trotzdem für falsch

Verkehrsexperte hält die Helmpflicht trotzdem für falsch Gute Noten für Hamburgs Schüler ! Doch am Ranking gibt es einen Haken

Doch am Ranking gibt es einen Haken Große Rätselbeilage: Knobelspaß für jeden Tag

Knobelspaß für jeden Tag 20 Seiten Sport: Rayan Philippe exklusiv: Der HSV-Profi der Stunde über Familie, Mitspieler und große Ziele & der FC St. Pauli auf Weltreise

Rayan Philippe exklusiv: Der HSV-Profi der Stunde über Familie, Mitspieler und große Ziele & der FC St. Pauli auf Weltreise 28 Seiten Plan7: Ein Stück Großstadtrevier“ im St. Pauli-Theater, Hamburgs neues Gastro-Duo und die besten Halloween-Partys

Die letzten acht Trophäen auf höchster Ebene teilten der Spanier Carlos Alcaraz und Jannik Sinner (Italien) unter sich auf, entsprechend sind die beiden auch in der Weltrangliste davongezogen – doch Zverev glaubt weiter an sich: „Ich weiß, dass ich gegen Carlos und Jannik gewinnen kann. Ich muss das Selbstvertrauen wiederfinden und daran glauben, dass ich da wieder hinkommen kann.“

Das könnte Sie auch interessieren: Irrer Protest: Erstliga-Profis hören einfach auf zu spielen – TV schaltet weg

Dies soll bei den letzten Turnieren des Jahres gelingen, nach dem hochdotierten Ausflug zum Showturnier Six Kings Slam in Saudi-Arabien („Es gibt einen Grund, warum jeder der Top 5 mitspielt“), spielt er noch in Wien und beim Masters in Paris, dann wird er sich ziemlich sicher für das Saisonfinale der besten acht Spieler des Jahres in Turin qualifizieren – und danach noch bei der Davis-Cup-Finalrunde in Bologna erstmals seit Anfang 2023 wieder für das deutsche Team spielen? „Wenn ich fit bin, überlege ich es mir wirklich.“ (sid/jh)