Ist Eva Lys fit für die US Open? Das denkt Bundestrainer Beltz über die Hamburgerin

Frauen-Bundestrainer Torben Beltz hofft vor den US Open auf die ein oder andere positive Überraschung durch die deutschen Profis. Laura Siegemund, sagte der einstige Erfolgscoach von Angelique Kerber in New York, könne „wenn sie verletzungsfrei ist, viele schlagen“. Die 37-Jährige, die in Wimbledon mit ihrem Viertelfinaleinzug für Furore sorgte, habe mit der gesetzten Diana Schneider „keine leichte Auslosung“ erwischt, aber könne „wie schon in London viele Spielerinnen ärgern mit ihrem Spiel“.

Auch Eva Lys, die in der ersten Runde (ab Sonntag) auf eine Qualifikantin trifft, rechnet der Bundestrainer gute Chancen aus. „Sie hat in Cleveland gut gespielt, hat zwei gute Siege gehabt“, sagte Beltz. Auf ihr Viertelfinale in Ohio verzichtete Lys aufgrund leichter körperlicher Beschwerden. Dennoch, glaubt Beltz, werde die 23-Jährige aus Hamburg „fit in die erste Runde gehen“.

Die erfahrene Tatjana Maria (38) hat mit der Griechin Maria Sakkari die prominenteste Auftaktgegnerin erwischt. „Sakkari ist natürlich immer ein guter Name. Die war mal Top-10-Spielerin“, sagte Beltz: „Aber sie spielt zurzeit nicht so stark und Tatjana ist eigentlich ganz gut drauf. Ich glaube, dass sie eine gute Chance hat, das Ding zu gewinnen.“ (sid/vb)