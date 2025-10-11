Ist es seine letzte Saison? NBA-Star LeBron James verpasst erste Spiele

Basketball-Superstar LeBron James von den Los Angeles Lakers wird laut Medienberichten den Saisonstart in der NBA verpassen. Wie ESPN und The Athletic melden, plage den 40-Jährigen eine Ischialgie, die ihn zu einer Pause von drei bis vier Wochen zwinge. Damit komme der Liga-Auftakt in der Nacht zum 22. Oktober gegen die Golden State Warriors für den viermaligen NBA-Champion zu früh.

James geht mit den Lakers in seine insgesamt 23. NBA-Saison. Obwohl der „King“ Ende Dezember 41 Jahre alt wird, gilt er noch immer als einer der besten Spieler der Liga. An der Seite seines legitimen Nachfolgers Luka Doncic will James vor seinem Karriereende noch einmal um die Meisterschaft mitspielen.

Hinsichtlich eines möglichen Rücktritts hält er sich weiterhin bedeckt. Sein Vertrag läuft im kommenden Jahr aus. (sid/fw)