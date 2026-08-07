Der ehemalige Tour-Sieger blickt in ARD-Show „Inas Nacht“ offen auf seine Doping-Vergangenheit zurück und spricht auch über die aktuelle Lage.

Jan Ullrich hätte gern früher öffentlich seine Doping-Vergangenheit offengelegt. „Ich habe den Zeitpunkt verpasst“, sagte der einzige deutsche Tour-de-France-Sieger und geständige Doper in der ARD-Show „Inas Nacht“.

Ich hätte den ganzen Radsport auffliegen lassen können. Jan Ullrich

„Ich hätte den ganzen Radsport auffliegen lassen können“, sagte er. Aber dafür habe er den Sport „zu doll geliebt“. „Dass ich jetzt derjenige bin, der jetzt irgendwie da Aufklärung macht oder andere Kollegen oder auch Sponsoren oder so anscheißt“, sagte der 52-Jährige.

Jan Ullrich: Doping-Beichte vor drei Jahren

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2023 hatte Ullrich Doping in einer Dokumentation eingeräumt, sich aber mit Details bedeckt gehalten. Ein Jahr später erschien sein Buch. Mittlerweile tritt der Olympiasieger von 2000 wieder häufiger öffentlich auf. Bei der diesjährigen Tour de France schaute sich der Tour-Champion von 1997 die 14. Etappe vor Ort an, lange galt Ullrich bei den Tour-Organisatoren als unerwünschte Person.

Jan Ullrich bei einer Prime-Video-Pressekonferenz anlässlich seiner Dokumentation „Der Gejagte“. picture alliance/dpa | Christian Kolbert

Ist der Radsport heute sauber? „Meine Hand lege ich auch nicht ins Feuer dafür. Ich weiß es nicht“, sagte er in der Show. „Und aus diesen ganzen Sachen, die wir damals verzapft haben, ist ja heute ein sauberer Sport entstanden“, sagte er.

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Mich hat das gekillt. Jan Ullrich

Man habe sich damals eingeredet, wenn es alle machen, dann es kein Doping mehr und es komme auf das Talent an. Er sei zu einer Zeit aktiv gewesen, in der Doping zum Profi-Dasein dazugehört habe. Es sei eine „Scheißzeit“ gewesen. „Mich hat das gekillt“, schob er hinterher. In den Jahren nach der Tour litt Ullrich an Depressionen. Mehrfach schrieb er negative Schlagzeilen mit Skandalen sowie seiner Alkohol- und Drogensucht. (dpa/mkw)