Irre! US-Star siegt vor 70.000 Zuschauern und schreibt Box-Geschichte

US-Boxstar Terence Crawford hat den Megafight gegen den Mexikaner Saul „Canelo“ Alvarez gewonnen und ist damit als erster Boxer unumstrittener Weltmeister in drei Gewichtsklassen. Im riesigen Allegiant Stadium des Football-Teams Las Vegas Raiders sicherte sich der weiterhin unbesiegte Crawford nach zwölf packenden Runden vor über 70.000 Zuschauern einstimmig nach Punkten die Supermittelgewichts-Titel nach IBF-, WBC- und WBO-Version.

„Canelo ist ein großer Champion und hat auch heute so geboxt, aber Gott hat mich gesegnet und diese Nacht nur für mich gemacht“, sagte der 37 Jahre alte Crawford nach seinem 42. Sieg in seinem 42. Profikampf, der gleichzeitig auch sein letzter gewesen sein könnte: „Ich weiß es nicht, ich muss mich mit meinem Team zusammensetzen.“

Terence „Bud“ Crawford war bei allen Kampfrichtern vorn

„Bud“ Crawford, der auch als „Undisputed Champion“ im Halbwelter- und Weltergewicht geführt wird, hatte für das Duell in Las Vegas kräftig an Muskelmasse zugelegt und bestimmte den Kampf auch. Alle drei Kampfrichter sahen ihn letztlich vorne, wenngleich mit 116:112, 115:113 und 115:113 knapper als nach dem Kampfverlauf erwartet. Für den zwei Jahre jüngeren Alvarez war es im bereits 68. Profikampf die dritte Niederlage. Zuvor hatte er gegen Floyd Mayweather und Dmitri Biwol verloren. Die Ära des mexikanischen Volkshelden neigt sich dem Ende zu.

Das könnte Sie auch interessieren: Starkes Profi-Debüt: Dieser Schüler (15) ist Deutschlands größte Boxhoffnung

Alvarez, der seinen aufgrund seiner rot-braunen Haare erhaltenen Spitznamen Canelo (deutsch: Zimt) längst zum Kampf- und Markennamen gemacht hat, musste gegen Crawford mächtig einstecken. Der Mexikaner, der für sein fast unzerstörbares Kinn berühmt ist, zeigte sich recht unbeeindruckt von den harten Treffern des US-Amerikaners. Doch insgesamt konnte Alvarez zu wenige eigene Aktionen verbuchen.