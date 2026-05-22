Irre Geschichte: Qualifikant trifft im Rothenbaum-Finale auf Comeback-König!

Der erste Einzel-Finalist bei den Bitpanda Hamburg Open steht fest! Schon vor dem ersten Halbfinale stand fest: Ein Qualifikant wird am Samstag um den Titel spielen. Qualifikant Ignacio Buse trat gegen Lucky Loser Aleksandar Kovacevic an. Der „peruanische Botschafter“, wie sich Buse selbst bezeichnete, schrieb sein Rothenbaum-Märchen in beeindruckender Art und Weise weiter – und darf sich von nun an Tennis-Millionär nennen. Im Finale trifft er auf Tommy Paul, der bereits Rothenbaum-Geschichte schrieb und im Match gegen Alex de Minaur ein Wahnsinns-Comeback schaffte.

Er ist wohl die Überraschung des Turniers. Der 22-jährige Peruaner Buse stand im Januar noch außerhalb der Top 100 und reiste ohne Finalerfahrungen bei einem Turnier dieser Größenordnung nach Hamburg. Durch seine beiden Quali-Matches, die er eigentlich gar nicht erst hätte bestreiten müssen („Ich sollte eigentlich im Hauptfeld spielen, aber habe vergessen, mich einzuschreiben“), flog er in 2:20 Stunden ins Hauptfeld.

Buse fliegt am Rothenbaum durchs Feld

Dort sorgte er prompt für die erste Überraschung und warf Vorjahressieger Flavio Cobolli in zwei glatten Sätzen raus. Das nächste Statement folgte in Runde zwei: In 63 (!) Minuten schickte er Jakub Mensik aus dem Turnier und gab dabei nur drei Spiele ab. Im Viertelfinale hatte er dann gegen Ugo Humbert erstmals zu kämpfen, konnte seinen Aufschlag im 36. Aufschlagspiel des Turniers zum ersten Mal nicht halten und verlor seinen ersten Satz am Rothenbaum. Dennoch zog er mit seinem 6:3, 5:7 und 6:3-Erfolg in das zweite ATP-500-Halbfinale seiner Karriere ein.

Im Halbfinale ging die 57 der Welt zum ersten Mal als Favorit in eine Hauptfeld-Partie am Rothenbaum. Gegen Lucky Loser und Auger-Aliassime-Bezwinger Aleksandar Kovacevic (94.) startete Buse wieder in bekannter Manier. Das erste Aufschlagspiel konnte der US-Amerikaner noch durchbringen, dann schmiss Buse den peruanischen Turbo an und eilte in 26 Minuten zum 6:1-Satzgewinn.

Ignacio Buse fliegt durch das Feld am Rothenbaum. WITTERS Ignacio Buse fliegt durch das Feld am Rothenbaum.

Wie schon im gesamten Verlauf des Turniers konnte sich der 1,83 Meter große Peruaner auf seinen starken Aufschlag verlassen. Nur einen einzigen Punkt konnte Kovacevic bei Aufschlag Buse im ersten Satz gewinnen. 20 (!) Punkte in Folge gewann Buse bei eigenem Aufschlag. Auch im zweiten Satz hatte Buse kaum Probleme und gewann souverän mit 6:4, ohne dass seine Aufschlagspiele jemals in Gefahr war. 1:04:20 Stunden zog er in gewohnter Manier blitzschnell ins Finale ein. „Ignacio! Ignacio!“, riefen Fans, von denen einige Peru-Trikots trugen. Auch die Hamburger Zuschauer hatten den jungen Peruaner längst ins Herz geschlossen.

Hamburg Open: Peruaner wird zum Tennis-Millionär

„Das ist glaube ich die beste Woche meines Lebens“, zeigte sich Buse auf der Pressekonferenz nach dem Match erneut überglücklich. „Es ist mein erstes ATP-500-Finale, das ist sehr besonders.“ Der 22-Jährige sorgt in Peru für jede Menge Aufsehen. Für das Halbfinalmatch war sogar ein peruanischer Journalist nachgereist. Buse habe viele Nachrichten von berühmten Personen aus Peru bekommen. Die „wichtigsten“ seien aber die Nachrichten von Personen, die „immer bei mir sind“.

Vor Start der Qualifikation war Buse noch die 62 der Welt. Durch seinen Einzug ins Finale konnte er sich in der Live-Weltrangliste bereits auf Rang 36 hocharbeiten, beim Turniersieg wäre sogar Platz 31 drin. Er ist damit erst der fünfte Peruaner, der es in die Top 50 der Tenniswelt schafft. Einen weiteren Meilenstein erreichte der 22-Jährige mit Blick aufs Konto. Für die Teilnahme am Rothenbaum-Finale gibt es 223.350 Euro (rund 259.000 Dollar). Damit wird Buse, der zuvor auf der Tour 796.249 Dollar (geringster Wert aller Viertelfinalisten bei den Hamburg Open) an Preisgeldern gewinnen konnte, in Hamburg zum Tennis-Millionär. Für den Turniersieg gäbe es 415.140 Euro (rund 481.601 Dollar).

Und nicht nur Geld und Weltranglistenpunkte bekam Buse durch seine Zeit am Rothenbaum. Zudem erfuhr er nach und nach etwas über seine Familiengeschichte. Nach seinem Erstrunden-Match verriet er, dass er einen deutschen Urgroßvater hatte. Anschließend fand er heraus, dass sein deutscher Vorfahre auf einem Schiff geboren worden ist, dass von Deutschland Richtung Amerika ablegte. Seine peruanische Seite hob er dennoch immer wieder hervor, dass er „immer Peruaner bleiben“ würde und sich selbst als eine Art „peruanischer Botschafter“ auf der Tour sehe.

Buse trifft auf de Minaur oder Paul

Auf seinem Weg ins Finale stand er in seinen sechs Matches (inklusive Qualifikation) 8:45:33 Stunden auf dem Platz. Im Finale trifft er auf den an sechs gesetzten US-Amerikaner Tommy Paul (26.). Zum Vergleich: Paul benötigte für seine vier Matches 8:39:59 Stunden.

Tommy Paul schrieb Rothenbaum-Geschichte und steht im Finale der Bitpanda Hamburg Open. WITTERS Tommy Paul schrieb Rothenbaum-Geschichte und steht im Finale der Bitpanda Hamburg Open.

Paul gelang ein unfassbares Comeback in seinem Halbfinale gegen Alex de Minaur (9.). Erst sah alles danach aus, dass der an drei gesetzte Australier es ins Endspiel schaffen würde. Mit 6:4 und 3:0 lag er bereits vorne, doch Tommy Paul gab zu keiner Sekunde auf. Neun (!) Spiele in Folge gewann der US-Amerikaner, der am Sonntag seinen 29. Geburtstag feierte und mit einer Tore sowie einem Ständchen überrascht wurde.

Paul: „Wird auf jeden Fall eine Challenge“

Anschließend ließ sich Paul das Spiel nicht mehr aus der Hand nehmen und gewann schlussendlich 2:6, 6:3, 6:3 gegen den leicht favorisierten de Minaur. Durch seinen Sieg kletterte Paul (26.) in der Live-Rangliste bereits auf Rang 21. Ein Sieg im Finale könnte ihn bis auf Platz 18 schieben. Der US-amerikanische Comeback-King spielte in der zweiten Runde das längste Dreisatz-Match der Rothenbaum-Geschichte und wehrte dabei gegen Tomas Etcheverry sieben Matchbälle ab.

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Ihm selbst sei nicht bewusst gewesen, dass er Turnier-Geschichte geschrieben hatte: „Ich wusste, dass es ein langes Match war, aber das wusste ich nicht. Es war ein gutes Spiel“, sagte Paul „Ich glaube einfach weiter an mich“, erklärte er seine Comeback-Qualitäten. Auch wenn er auf dem Platz cool wirke, sei das Bild von außen „definitiv ein anderen, als von innen“. Auf Buse traf er noch nie, aber „er ist jetzt auf jeden Fall ein anerkannter Spieler auf der Tour, ein starker Spieler, das wird auf jeden Fall eine Challenge“, erzählte Paul, der noch auf Buse traf, nach seinem Match gegen de Minaur.