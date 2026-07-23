Der schottische Darts-Profi Cameron Menzies hat nach seinem Schwächeanfall auf der Bühne Entwarnung gegeben. Menzies musste am Abend beim World Matchplay in Blackpool nach drei gespielten Legs und dem Stand von 2:1 gegen Englands Ross Smith aufgeben, weil er sich nicht mehr stabil auf den Beinen halten konnte. „Danke an alle, die sich gemeldet und Nachrichten geschickt haben. Mir geht es gut“, schrieb Menzies bei Facebook.

Das World Matchplay ist das zweitwichtigste Turnier der Welt hinter der WM im Londoner Alexandra Palace. Dass ein Spieler während einer Darts-Partie vorzeitig aufgeben muss, kommt selten vor. Menzies hatte in Runde eins überraschend Englands ehemaligen Weltmeister Luke Humphries mit 10:7 besiegt. Gegen Smith war gesundheitlich bedingt früh Schluss.

Menzies kann nach Untersuchung ins Hotel

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„Cameron litt unter hohem Blutdruck, wodurch ihm schwindelig wurde und er schließlich in Ohnmacht fiel“, teilte der Weltverband PDC in einer Erklärung auf der Plattform X mit. „Nach einer Untersuchung durch das medizinische Team vor Ort wurde Cameron für stabil genug befunden, um zu seinem Hotel zurückzukehren.“ Für Smith geht es im Viertelfinale am Freitagabend gegen den walisischen Topspieler Gerwyn Price.

Einem größeren Publikum bekannt wurde der 37 Jahre alte Menzies bei der vergangenen WM, als er in der Manier eines Boxers auf einen Tisch einprügelte und dann mit blutender Hand von der Bühne ging. „Ich möchte mich entschuldigen. Es gibt dafür keine Entschuldigung, aber ich hatte zuletzt keine einfache Zeit“, schrieb Menzies im Anschluss an den Vorfall. (dpa/mkw)