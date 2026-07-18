Sportmix
In Gedenken an Laura Dahlmeier: ZDF produziert besondere Dokumentation
Knapp ein Jahr nach dem tödlichen Kletterunfall von Laura Dahlmeier arbeitet das ZDF an einer umfangreichen Dokumentation über die ehemalige Biathletin. Der 90-minütige Film soll im Winter ausgestrahlt werden.
Das ZDF produziert eine Dokumentation über die tödlich verunglückte Laura Dahlmeier. Derzeit wird an verschiedenen Orten gedreht, wie der Sender bestätigte. Mehrere Personen aus ihrem Umfeld werden zu Wort kommen.
Dahlmeier hatte eine besondere Beziehung zum öffentlich-rechtlichen TV-Sender. Die frühere Biathletin hatte nach dem Ende ihrer sportlichen Karriere für das ZDF gearbeitet.
90-minütiger Film für den Winter geplant
Die Dokumentation über die ehemalige Biathletin wird ein 90-minütiger Film und soll im Winter im Fernsehen gezeigt werden. Einen genauen Termin gibt es bisher nicht. Produziert wird die Doku von der Gruppe 5 Filmproduktion GmbH, die mehrheitlich der ZDF Studios GmbH gehört.
Die zweimalige Biathlon-Olympiasiegerin und siebenmalige Weltmeisterin war am 28. Juli vergangenen Jahres bei einem Kletterunfall am Laila Peak ums Leben gekommen. Eigentlich hätte sie zu Beginn des folgenden Winters wieder für den Sender vor der Kamera stehen sollen.
Dahlmeier war mehrere Jahre ZDF-Expertin
Nach ihrem frühen Karriereende 2019 hatte Dahlmeier beim ZDF angefangen. Zunächst arbeitete sie mit dem Experten Sven Fischer vor der Kamera zusammen, später dann auch mit Olympiasiegerin Denise Herrmann-Wick.
Das ZDF hatte nach Dahlmeiers Tod angekündigt, keinen Ersatz für sie zu verpflichten, um ihrem „Andenken gerecht zu werden“. (dpa/ggg)
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