„Immer an den Traum geglaubt“: Deutsche Hockey-Herren sind Europameister

Die deutschen Hockey-Herren haben erstmals seit zwölf Jahren wieder einen EM-Titel gewonnen und bleiben mit nun neun Erfolgen Rekordsieger in diesem Wettbewerb.

Die Mannschaft von Bundestrainer André Henning bezwang in einem spannenden Endspiel Olympiasieger Niederlande nach dem 1:1 in normaler Spielzeit mit 4:1 im Penalty-Shootout und ist damit amtierender Weltmeister und EM-Titelträger. Zudem sicherte sich die Mannschaft schon vor dem Finale das Ticket für die Weltmeisterschaft 2026 in Belgien und den Niederlanden.

„Unglaublich, in diesem Stadion hier, die ganzen Zuschauer, da bleibt mir die Sprache weg“, sagte der überragende Torhüter Jean Danneberg nach dem 4:1 im Penaltyschießen, bei dem er zweimal das Duell mit dem Schützen gewonnen hatte, bei MagentaSport: „Wir haben so gekämpft, so viel entwickelt, und wir haben immer an den Traum geglaubt, hier Europameister zu werden. Dass es funktioniert, ist atemberaubend.”

Entscheidung vor 10.000 Zuschauern

Vor fast 10.000 Zuschauern im ausverkauften Mönchengladbacher Hockey-Park fiel die Entscheidung für die deutsche Mannschaft zwei Tage nach dem grandiosen 4:1-Halbfinalsieg gegen Spanien im Shootout. Vorher traf Justus Weigand (46. Minute) zum 1:1. Die Niederländer, die zuvor vier der letzten fünf Europameisterschaften gewinnen konnten, kamen durch Tijmen Reyenga (26. Minute) zur 1:0-Führung.

Thies Prinz verwandelte den entscheidenden Penalty. Für den deutschen Kapitän Mats Grambusch war es nach 14 Jahren im Nationaltrikot das letzte Länderspiel. (dpa/pmk)