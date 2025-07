Illegale Pokerspiele organisiert? Ex-NBA-Star verhaftet

Der einstige NBA-All-Star Gilbert Arenas (43) ist am Mittwoch im Zusammenhang mit illegalen Pokerspielen verhaftet worden. Dem früheren Basketballprofi wird vorgeworfen, seine Luxusresidenz in Los Angeles vermietet zu haben, „um dort zwischen September 2021 und Juli 2022“ derartige Zusammenkünfte „mit hohen Einsätzen zu veranstalten“. Das berichtet die Nachrichtenagentur AFP und zitiert dabei aus der Anklageschrift der US-Justiz.

Gegen den ehemaligen Star der Washington Wizards liegen drei Anklagepunkte vor, für die Organisation illegaler Glücksspielaktivitäten drohen ihm bis zu fünf Jahre Haft. Bei der Vorladung vor dem Bundesgericht in Los Angeles am Mittwoch plädierte er auf nicht schuldig, gegen eine Kaution von 50.000 US-Dollar wurde Arenas freigelassen. Am 23. September findet der Gerichtstermin statt.

Arenas bereits verurteilt wegen Waffen in der NBA-Kabine

Arenas ist ein dreimaliger All Star in der NBA, dort spielte er zuletzt 2012 für die Memphis Grizzlies. Ab Dezember 2009 beschäftigte er schon einmal die Justiz: Arenas war damals in einen Vorfall mit Wizards-Teamkollege Javaris Crittenton verwickelt, bei dem beide Waffen in die Umkleidekabine brachten. Nach Angaben von Arenas hatte sich der Streit aus einem Kartenspiel entwickelt.

Er bekannte sich wegen illegalen Waffenbesitzes schuldig und wurde für die letzten 50 Spiele der NBA-Saison gesperrt. Arenas blieb aber auf freiem Fuß und erhielt später eine Bewährungsstrafe. (dpa/luz)