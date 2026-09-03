In New York will sie ihren dritten US-Open-Triumph feiern. In Runde zwei siegt die Weltranglistenerste, doch die Pressekonferenz sorgt für Aufsehen.

Auf diese Frage hatte Aryna Sabalenka offenbar überhaupt keine Lust. Als ein Journalist die Weltranglistenerste nach ihrem Einzug in die dritte Runde der US Open auf ihre Freizeitaktivitäten vor dem Turnier ansprechen wollte, fiel sie diesem ins Wort und übte heftige Kritik. „Ihr seid echt ein Witz. Partys, Spaß?, Warum sagt ihr so etwas überhaupt?“, fragte Sabalenka.

Nur weil ich ein paar Aktivitäten mit Marken gepostet habe, denkt ihr schon, ich hätte gefeiert statt zu trainieren? Aryna Sabalenka

Der Journalist, der auf der Pressekonferenz an den Pranger gestellt wurde, hatte sich bei der Weißrussin Sabalenka nach ihrer „Stimmung“ erkundigen wollen.

Aryna Sebalenka bei US Open in der dritten Runde

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„Jetzt, wo das Turnier angefangen hat. Letzte Woche gab es natürlich jede Menge Partys und Spaß und so weiter ...“, sagte er - doch weiter kam er mit seiner Aussage nicht, weil Sabalenka dazwischen ging. „Warum denkt ihr überhaupt so etwas? Was ist das denn für eine Frage?“, schoss sie zurück. „Nur weil ich ein paar Aktivitäten mit Marken gepostet habe, denkt ihr schon, ich hätte gefeiert statt zu trainieren?“

Aryna Sabalenka sorgt mit einem Wortwechsel bei den US-Open für Aufsehen. IMAGO / Xinhua

Sabalenka: „Denkt nach, bevor ihr etwas sagt“

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Es folgte ein Wortwechsel zwischen den beiden, der die Wogen nicht glätten konnte. Sabalenka reagierte mit einer sarkastischen Bemerkung und verlangte die nächste Frage, bevor sie noch einmal nachlegte. „Denkt nach, bevor ihr etwas sagt“, schimpfte sie in Richtung des Mannes.

Sabalenka hatte bereits nach ihrem Erstrundenmatch kurz angebunden auf eine ähnliche Frage reagiert. Sportlich läuft es für die Titelverteidigerin nach zuletzt großen Problemen aktuell gut. Mit Polina Jazenko hatte sie beim 6:1, 6:1 keine Probleme. (sid/mkw)