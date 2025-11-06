Sportstar sagt WM-Teilnahme ab – wegen ihres Hundes

Am kommenden Samstag steigt in Marbella (Spanien) die Ironman-Halbdistanz-Weltmeisterschaft. Mit dabei sein sollte auch die deutsche Athletin Laura Philipp. Doch daraus wird nichts – wegen ihres Hundes.

Die 38-Jährige gewann im Jahr 2024 die Ironman-WM in Nizza. Dementsprechend war Philipp eine der Favoritinnen auf den Titel in Marbella. Ein paar Tage vor dem Start sagte die gebürtige Heidelbergerin jetzt ihren Start in Marbella ab.

Laura Philipp: Gesundheit ihres Hundes geht vor

Wie Philipp in einem Instagram-Post mitteilte, sei ihr Hund Nino krank geworden, und „für ihn da zu sein, bedeutet mir im Moment alles.“ Von ihren Fans erhält Philipp für diese Entscheidung großen Zuspruch. In den Kommentaren unter ihrem Instagram-Post, wünschen viele Fans ihrem Hund „Gute Besserung“, ein Nutzer schreibt sogar: „Es ist die beste Entscheidung jemals, du wirst es nicht bereuen.“

Laura Philipp erreichte zuletzt den 3. Platz bei der Ironman-Weltmeisterschaft der Frauen auf Hawaii. Da ihre Erholung im Anschluss „besser als erwartet“ verlief, war Philipp eigentlich „bereit, auf einer Strecke zu starten, die ich gut kenne.“ Jetzt geht ihr Hund Nino allerdings vor. (fwe)