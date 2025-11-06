mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Laura Philipp geht mit ihrem Hund Nino spazieren

Laura Philipp sagte ihre Teilnahme am Rennen in Marbella ab. Ihr Hund Nino geht vor. Foto: Instagram/laura_philipp_tri

Sportstar sagt WM-Teilnahme ab – wegen ihres Hundes

kommentar icon
arrow down

Am kommenden Samstag steigt in Marbella (Spanien) die Ironman-Halbdistanz-Weltmeisterschaft. Mit dabei sein sollte auch die deutsche Athletin Laura Philipp. Doch daraus wird nichts – wegen ihres Hundes.

Die 38-Jährige gewann im Jahr 2024 die Ironman-WM in Nizza. Dementsprechend war Philipp eine der Favoritinnen auf den Titel in Marbella. Ein paar Tage vor dem Start sagte die gebürtige Heidelbergerin jetzt ihren Start in Marbella ab.

Laura Philipp: Gesundheit ihres Hundes geht vor

Wie Philipp in einem Instagram-Post mitteilte, sei ihr Hund Nino krank geworden, und „für ihn da zu sein, bedeutet mir im Moment alles.“ Von ihren Fans erhält Philipp für diese Entscheidung großen Zuspruch. In den Kommentaren unter ihrem Instagram-Post, wünschen viele Fans ihrem Hund „Gute Besserung“, ein Nutzer schreibt sogar: „Es ist die beste Entscheidung jemals, du wirst es nicht bereuen.“

Das könnte Sie auch interessieren: „Nichts getan“: Mourinho stichelt nach Pleite gegen Bayer Leverkusen

Laura Philipp erreichte zuletzt den 3. Platz bei der Ironman-Weltmeisterschaft der Frauen auf Hawaii. Da ihre Erholung im Anschluss „besser als erwartet“ verlief, war Philipp eigentlich „bereit, auf einer Strecke zu starten, die ich gut kenne.“ Jetzt geht ihr Hund Nino allerdings vor. (fwe)

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
banner engagently
banner engagently
Kommentare öffnen arrow right in circle
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test