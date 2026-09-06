Monza feiert Michael Schumacher – und Sebastian Vettel kämpft mit den Tränen. Dann spricht er aus, was ihn in diesem Moment besonders bewegt.

Der Boden bebte in Monza, Michael Schumachers Ferrari raste über die Strecke, und am Ende hatte Sebastian Vettel Tränen in den Augen. Die Ausfahrt mit dem F2002 zu Ehren des deutschen Rekordweltmeisters war ein emotionaler Höhepunkt schon Stunden vor dem Großen Preis von Italien. „Unglaublich“, sagte Vettel, als er aus dem Ferrari geklettert war, „mein Herz pocht, ich bin sehr stolz, und ich vermisse Michael.“

Das Rennwochenende steht im Zeichen des siebenmaligen Weltmeisters, der vor 30 Jahren seine erste Saison für Ferrari fuhr – am Dienstag (8. September) jährt sich zudem der erste Heimsieg als Pilot der Scuderia in Monza zum 30. Mal. „Das ist Michaels Moment, wir senden ihm all unsere Liebe und unsere Emotionen“, sagte Vettel. Seit dem folgenschweren Skiunfall im Dezember 2013 schützt Schumachers Familie dessen Privatsphäre sorgfältig. Offizielle Informationen über den Gesundheitszustand werden nicht geteilt.

Vettel: Michael Schumacher „sehr gespürt“

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Vettel drehte seine Demonstrationsrunden unter dem Jubel der Fans vor vollbesetzten Tribünen. Der V10‑Motor sorgte für eine mittlerweile ungewohnte Geräuschkulisse in der Formel 1. Der viermalige Weltmeister, selbst sechs Jahre lang im Ferrari aktiv, wirkte anschließend glücklich und bewegt. Die Reaktion der Fans zeige, „wie lebendig Michaels Geist und Ferraris Geist hier sind“, sagte Vettel: „Michael ist ein zeitloser Gewinner für dieses Team und für die Menschen hier. Die Väter und Mütter tragen das in die nächste Generation, und die macht dann das gleiche.“

Schumacher sei „heute nicht hier, aber ich habe ihn sehr gespürt. Es ist ein besonderer Moment, der mich meinen Freund noch mehr vermissen lässt“. Schumacher ist für Vettel ein Kindheitsidol. Später freundeten sich die beiden erfolgreichsten deutschen Formel-1-Piloten an.

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Schumacher kam 1996 als zweimaliger Weltmeister zu einem Team, das weit weg war vom WM-Titel in der Königsklasse. Dennoch gelangen gleich im ersten Jahr drei Rennsiege, darunter der Heimsieg in Monza. Der Aufbau des Weltmeisterteams dauerte Jahre. Ab 2000 prägten Schumacher und Ferrari dann gemeinsam eine Ära: Fünfmal in Folge wurde Schumacher Weltmeister. Bis heute hält er den Rekord von sieben Titeln gemeinsam mit Lewis Hamilton, der mittlerweile für Ferrari fährt. (sid/mp)