Das Kribbeln wird stärker, mit jedem Tag, Deutschlands Handball-Frauen fiebern dem Startschuss der Heim-Weltmeisterschaft entgegen. Mit dem Publikum im Rücken will das DHB-Team über sich hinauswachsen und träumt von einer Überraschung. Torfrau Katharina Filter denkt groß – und weit über den Tellerrand hinaus. Die Hamburgerin spricht in der MOPO über WM-Ziele und ihren Aufstieg im Ausland zu einer Topkeeperin. Sie legt aber auch den Finger in die Wunde, beschreibt den Kampf der Handball-Frauen gegen Widerstände und für mehr Aufmerksamkeit und Anerkennung.



