Sie hat Tennis-Geschichte geschrieben. Tatjana Maria gewann am 15. Juni als Qualifikantin das Rasen-Turnier im Londoner Queen’s Park. Seither ist die 37-Jährige die älteste Spielerin, die je bei einem 500er-Turnier auf der WTA-Tour triumphieren konnte. 13 Kilometer entfernt von diesem Erfolg wird die Mutter von Charlotte (11) und Cecilia (4) ab Montag in Wimbledon aufschlagen. Im Interview mit der MOPO spricht die Frau, die aus Bad Saulgau in Oberschwaben kommt, über Ziele, Träume und auch ihre bald anstehende Premiere am Rothenbaum.