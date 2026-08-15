Die Hamburgerin Eva Lys hat erneut schockierende Hass-Nachrichten öffentlich gemacht. Für den Tennis-Star gehört das leider schon zum Alltag.

Sie kennt das leider schon. Hamburgs Tennis-Star Eva Lys gibt bei Instagram regelmäßig einen Einblick, welche Hass-Nachrichten ihr über die sozialen Medien zugeschickt werden. Auch nach dem Erstrunden-Aus bei den Cincinnati Open in den USA erhielt die 24-Jährige wieder zahlreiche Hass-Botschaften und Todesdrohungen – und zwar weit grenzüberschreitend.

Es sind schockierende Nachrichten, die Lys am frühen Samstagmorgen bei Instagram teilt. Sexismus, Schimpfwörter, persönliche Beleidigungen, Nachrichten weit entfernt jeglicher Grenzen. „Ich hoffe, du brichst dir das Kreuzband und deine Karriere ist bald vorbei“, schreibt ihr etwa ein Nutzer auf Englisch. Ein anderer wünscht gar: „Ich hoffe, deine Eltern bekommen Krebs im Endstadium. Ich hoffe, sie sterben bei einem Autounfall und verbrennen bei lebendigem Leib. Du verdienst das!“

Eva Lys gibt nicht viel auf Hass-Nachrichten

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Lys geht mit solchen Hass-Nachrichten extrem professionell um – und gibt darauf nicht viel. „Männer werden alles tun, aber nicht in Therapie gehen“, kommentiert sie spöttisch die jüngsten Nachrichten, die überwiegend von männlichen Nutzern oder Accounts ohne Profilbild stammen.

Die Hamburgerin Eva Lys gilt derzeit als eine der besten deutschen Tennisspielerinnen. picture alliance/dpa/Frank Molter

Dass solche Anfeindungen trotzdem natürlich etwas mit ihr machen, ließ Lys vor zwei Jahren durchblicken. „Wir Tennisprofis bekommen diese Hasskommentare jede Woche ab. Männer und Frauen. Das gehört mittlerweile zum Alltag dazu, sich damit auseinanderzusetzen. Ein Wahnsinn. Man kann das kaum in Worte fassen. Es ist brutal“, sagte sie damals dem „Spiegel“.

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Anfeindungen kommen aus der Wett-Szene

Nachrichten wie diese kommen oft aus der Wett-Szene, glaubt Lys. „Viele der Hater wetten Geld auf dich“, erklärte sie. „Sie wetten, dass ein bestimmter Spieler gewinnt. Verliert der aber, geht die Hetzjagd los. Die Leute verlieren Geld und lassen ihre Wut ungefiltert und anonym im Netz aus. Je wichtiger das Turnier und je weiter man kommt, desto schlimmer wird es.“

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Anlass der neuesten Drohungen war mutmaßlich ihr frühes Aus in Cincinnati. Knapp zwei Wochen vor den US Open (30. August bis 13. September) hatte Lys, die als Lucky Loser ins Hauptfeld gerückt war, bereits in Runde eins gegen die US-Amerikanerin Sofia Kenin mit 6:1, 3:6, 3:6 verloren. Zuletzt hatte die Hamburgerin auch in Toronto in der ersten Runde verletzt aufgeben müssen.