„Ich bin seit gestern im Krankenhaus“: Sorgen um Darts-Star

Darts-Vizeweltmeister Gian van Veen verpasst aus gesundheitlichen Gründen den siebten Spieltag der prestigeträchtigen Premier League in Dublin. Wie die PDC am Donnerstag mitteilte, wurden bei dem 23 Jahre alten Niederländer Nierensteine festgestellt.

Van Veen meldete sich selbst auf Instagram aus dem Krankenhaus zu Wort und zeigte sich enttäuscht: „Das ist nicht die Nachricht, die ich schreiben wollte.“ Es sei „bis zum allerletzten Moment“ sein größtes Ziel gewesen, „heute Abend auf die Bühne zu gehen, aber manchmal liegen die Dinge einfach nicht in der eigenen Hand“.

Die Schmerzen hätten am Sonntagmorgen begonnen und sich in der Folge deutlich verschlimmert. „Ich bin seit gestern Morgen im Krankenhaus und hoffe, noch heute oder morgen nach Hause zurückkehren zu können“, fügte er an.

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Van Veen war im Winter bei der Darts-WM in London bis ins Finale gestürmt, dort verlor er gegen Dominator Luke Littler (England). In der Premier League belegt er den vierten Platz. (sid/vb)