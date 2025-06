Huch! St. Pauli kann an diesem Wochenende gleich fünf Titel gewinnen

Deutsche Meister vom FC St. Pauli? Die könnte es am Wochenende gleich im Fünferpack geben. Die Teqball-Abteilung des Kiezklubs will in Wandsbek gegenüber den Erfolgen des Vorjahrs noch einen draufsetzen – und bemüht sich, das Spiel auf der gekrümmten Tischtennisplatte zum Breitensport zu machen.

Annahme, Zuspiel, Angriff – mit Kopf und Fuß bugsieren die Aktiven den Ball in der Sporthalle Struenseestraße in die generische Hälfte der gewölbten Platte, deren Enden rund zwanzig Zentimeter tiefer liegen als die Mitte. „Es ist wichtig, früh zu ahnen, wo der Ball hingeht“, sagt Diego Gollub. Jon Nielsen und er ahnen das oft erfolgreich – am Wochenende verteidigt das Duo seinen Titel als Deutscher Meister im Doppel. 2024 gingen vier von fünf Teqball-Titeln an St. Pauli, nur im Männer-Einzel durchkreuzte Max Hunfeld vom AC DingDong Hannover den totalen Triumph.

FC St. Pauli ist deutsches Top-Team im Teqball

Rund 50 Aktive frönen bei St. Pauli dem gerade zehn Jahre alten Sport. „Hier kann ich meine eigene Technik erfinden“, sagt die dreimalige deutsche Meisterin Daytona Hansen. Das „Klappmesser“ ist ihr Lieblings-Spielzug, dabei trifft sie den Ball von oben mit Vollspann. „Dann kommt er für die Gegnerinnen ziemlich fies“, schildert Hansen, die mit Nelly Wilke schon zweimal als Doppel im WM-Viertelfinale stand. Als Team wurde St. Pauli Dritter im Europapokal.

Die Sportart gewinnt langsam an Beliebtheit. „Wir wachsen, aber im kleinen Rahmen“, stellt Nielsen fest. In der Active City Arena auf dem Heiligengeistfeld und beim Tennisturnier am Rothenbaum warben die Aktiven für ihren Sport. „Wer das Spiel zwei Minuten ausprobiert, ist begeistert“, fasst Nielsen zusammen. Das Ausprobieren geht in Altona demnächst leichter: Auf einem neuen Spielplatz nahe der S-Bahn-Station Ottensen ist auch ein Teqball-Tisch zu finden.

In der Sporthalle Wandsbek (Rüterstraße) wird am Samstag ab 10 Uhr gespielt. Die Finals finden am Sonntag ab 14 Uhr statt.