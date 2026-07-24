Eigentlich wollte Manuel Mordi gar nicht zum Hürdenlauf, jetzt zählt er zu Deutschlands Besten. Wie es dazu kam.

Eine Hundertstelsekunde fehlte ihm vor einem Jahr zum Titel-Hattrick. Am Samstag will Manuel Mordi in Bochum wieder ganz vorn sein. Der Hürdensprinter vom HSV hat dabei auch das Ticket zur Europameisterschaft im Visier.

„Ich muss wieder an mein Talent glauben“, sagt der 22-Jährige, der 2023 und 2024 deutscher Meister über 110 Meter Hürden geworden ist. Im Vorjahr entschied das Zielfoto zugunsten seines zeitgleichen Rivalen Gregory Minoue. „Ich habe Lust, mir den Titel zurückzuholen“, bekräftigt Mordi.

Mordi über Hürdenlauf: „Kleiner Fehler kann das Rennen verderben“

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Hürdenlauf ist Kopfsache. Es komme auf Rhythmus und auf Lockerheit an, erklärt der Sprinter, dem sich auf dem Weg zum Ziel zehn Hürden entgegenstellen, alle knapp über einen Meter hoch: „Man braucht viel Präzision und Technik, ein ganz kleiner Fehler kann das Rennen verderben.“

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In Bochum geht es nicht nur um den Platz, sondern auch um die Zeit. Nach spätestens 13,55 Sekunden muss Mordi im Ziel sein, um sich für die Europameisterschaft im August in Birmingham zu qualifizieren. Seine Bestzeit beträgt 13,36 Sekunden, gelaufen in Leverkusen 2024. „Das war mein Highlight-Jahr, da bin ich wie eine Blume aufgegangen“, erinnert sich der Barmbeker. Sogar für die Olympischen Spiele in Paris reichte es damals, im Vor- und Hoffnungslauf fehlten ihm nur einige Hundertstel zum Halbfinal-Einzug.

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Rhythmus, Präzision, Technik: Manuel Mordi, hier bei der WM in Tokio 2025, will sich nicht nur in Bochum als Schnellster über die Hürden schwingen. picture alliance / BEAUTIFUL SPORTS | BEAUTIFUL SPORTS/Tobias Lackner

Mordi hat kein Problem damit, über Schwächephasen zu sprechen. „Zuletzt war ich zu verkopft“, zeigt er sich selbstkritisch. Für Bochum gibt er als erstes Ziel aus, „in mein Race-Gefühl zu kommen“. Um 16.55 Uhr steht der Vorlauf an, um 19.33 Uhr das Finale.

Mordi kommt vom Fußball und spielte für BU

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Mordi kommt vom Fußball. Acht Jahre kickte er als Jugendlicher für Barmbek-Uhlenhorst, ehe er – inspiriert von Schwester Maria, einer Hochspringerin – zur Leichtathletik wechselte. „Mein Trainer hat dann das Potenzial für den Hürdenlauf gesehen“, erzählt Mordi: „Anfangs hat mir das gar keinen Spaß gemacht und eigentlich ist das bis heute so.“ Mit einem Lachen schildert er seine Strategie: „Ich versuche, meine Hassliebe aufrechtzuerhalten.“

Olympia 2028 in Los Angeles ist ein großes Ziel. Nebenher stellt sich Mordi für eine Zukunft jenseits der zehn Hürden auf. Im Winter beginnt er ein auf Spitzensportler zugeschnittenes Management-Studium an der Hochschule Ansbach. „Irgendwann will ich die Führungsrolle in einem Projekt übernehmen“, sagt er, Sportdirektor werden etwa. Erst mal räumt er die Hürden bei seinem ganz persönlichen Projekt aus dem Weg.

Leichtathletik Manuel Mordi will wieder deutscher Meister werden – und zur EM nach Birmingham fahren