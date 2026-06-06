HSV-Sprinter Ansah stellt neuen Rekord über 100 Meter auf

Owen Ansah hat einen neuen deutschen Rekord über 100 Meter aufgestellt. Der HSV-Sprinter unterbot beim Meeting in Regensburg seine eigene Bestmarke um eine Hundertstelsekunde und posierte im Anschluss an seinen Super-Lauf sichtbar stolz vor der Stoppuhr. Den Erfolg widmete er seinem verletzten Trainer.

„Superglücklich“ sei er, strahlte Ansah im Anschluss an seinen Rekordlauf in 9,98 Sekunden beim Leichtathletik-Meeting „Sparkassen-Gala“ in Regensburg. „Ich wusste, dass ich schnell bin. Ich wollte es heute unbedingt auf die Bahn bringen. Und ich meine, die Zeit spricht für sich.“ Vor fast genau zwei Jahren war Ansah der erste Deutsche, der unter zehn Sekunden lief. Jetzt hat er seine Bestzeit noch einmal verbessert.

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Seinen Sprint widmete er seinem frisch an der Schulter operierten Trainer. Ich habe mich gut gefühlt. „Die Konkurrenz war da. Das ist das, was man als Sprinter braucht. Ich bin superglücklich“, sagte der 25-Jährige. Zur Einordnung: Usain Bolts Weltrekord von 2009 hat mit 9,58 Sekunden noch immer Bestand. Die Weltjahresbestzeit lief der Nigerianer Kayinsola Ajayi Ende Mai in Lexington (USA), als er nach 9,84 Sekunden ins Ziel kam.