Trotz Schlagzeilen abseits der Laufbahn holt sich Sprinter Owen Ansah den deutschen Meistertitel. Gina Lückenkemper muss sich über 100 Meter geschlagen geben.

Der deutsche 100-Meter-Rekordler Owen Ansah hat sich trotz des Wirbels um ein Verfahren der Nationalen Anti Doping Agentur in starker Manier den deutschen Meistertitel gesichert. Bei den Leichtathletik-Titelkämpfen in Bochum siegte der 25-Jährige vom Hamburger SV in 10,00 Sekunden. Seinen nationalen Rekord hatte er zuletzt auf 9,98 Sekunden gesteigert. Zweiter im Wattenscheider Lohrheidestadion wurde Heiko Gussmann in 10,06 Sekunden.

„Ich wollte allen zeigen, dass ich der schnellste Deutsche bin. Ich wollte eine Show bieten, das habe ich geschafft“, sagte Ansah im ZDF. Sein Vereins- und Trainingskollege Lucas Ansah-Peprah lief in 10,25 Sekunden auf Platz sechs.

Ansah will sich ausführlich bei der NADA äußern

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Die NADA hat ein Verfahren gegen Ansah eingeleitet und hatte als Hintergrund eine verweigerte Dopingprobe genannt. Allerdings ist der Sprinter weiterhin startberechtigt. Er möchte sich nach Angaben seines Anwalts bei der NADA ausführlich äußern.

In einer Stellungnahme des Deutschen Leichtathletik-Verbandes hatte Ansah angegeben, er habe sich gerade auf den Weg zum Diamond-League-Meeting nach Monaco am 10. Juli machen wollen, als der Kontrolleur außerhalb des von Ansah angegebenen Proben-Zeitfensters geklingelt habe. „Ich war schon sehr spät dran und konnte so kurzfristig die Probe nicht abgeben, zumal ich kurz zuvor die Toilette besucht hatte“, hatte Ansah erklärt.

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Bei den Frauen verpasste die einstige Europameisterin Gina Lückenkemper ihren siebten Titel und wurde in 11,29 Sekunden nur Dritte. Den Sieg holte sich Jolina Ernst in 11,26 Sekunden vor Emma Goretzka aus Berlin, die ebenfalls in 11,26 Sekunden gestoppt wurde, aber wenige Tausendstel langsamer war.

Silber für Hürdensprinter Mordi, Bronze für Weitspringer Plitzko

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Über 110 Meter Hürden verpasste Manuel Mordi vom HSV den Meistertitel um eine Zehntelsekunde, verbesserte seine Saisonbestleistung aber auf 13,61 Sekunden und gewann hinter dem Bonner Gregory Minoue (13,51 Sekunden) Silber. Ob Mordis Zeit reicht, um für die EM in Birmingham (10. bis 16. August) nominiert zu werden, ist noch offen.

Eine Medaille gewann auch der Hamburger Weitspringer Simon Plitzko von der TSG Bergedorf, der mit genau 8,00 Metern seine persönliche Bestleistung einstellte und in einem hochklassigen Feld hinter dem Mannheimer Simon Batz (8,29 Meter) und Kevin Brucha (8,04) Dritter wurde. (fa/dpa)



