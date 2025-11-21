Horror-Sturz! Ski-Star droht plötzlich das Karriereende

Ski-Olympiasiegerin Lara Gut-Behrami ist im Super-G–Training in Colorado gestürzt und hat sich eine Verletzung am linken Knie zugezogen. Eine genaue Diagnose steht laut dem Schweizerischen Skiverband Swiss Ski noch aus.

Die 34-Jährige werde nun in die Schweiz zurückkehren, um sich weiteren Untersuchungen zu unterziehen. Erst danach könne das Ausmaß der Verletzung festgestellt werden. Mehrere Medien berichten, Gut-Behrami habe möglicherweise eine Gehirnerschütterung erlitten. Zudem werde laut „Blick“ und „SRF“ ein Kreuzbandriss sowie ein Meniskusschaden nicht ausgeschlossen.

Das könnte Sie auch interessieren: Raimund drängt: Gibt es eine Wachablösung bei den deutschen Skispringern?

Sollten sich diese Meldungen bewahrheiten, droht Gut-Behrami ein vorzeitiges Ende ihrer Karriere. Zuletzt hatte sie stets betont, dass die Saison mit den Olympischen Winterspielen im Februar in Italien ihre letzte sein werde. (dpa/jh)