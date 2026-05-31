Hoffnung für Dennis Schröder: Erhält sein Klub doch ein Startrecht in der Bundesliga?

Nach dem Abstieg aus der Basketball-Bundesliga (BBL) gibt es neue Hoffnung für die Löwen Braunschweig. Da die Bozic Estriche Knights Kirchheim in der 2. Liga (ProA) am Freitag das Playoff-Finale erreicht haben, aber keine Lizenz für das Oberhaus beantragt haben, könnte eine Wildcard vergeben werden. Die BBL befasst sich laut Mitteilung von Samstag bereits damit, es seien „organisatorische Schritte“ vorbereitet worden.

Für den sportlichen Aufstieg in die BBL ist der Einzug ins ProA-Finale Voraussetzung, diesen verpassten die Giessen 46ers durch eine Heimniederlage gegen Kirchheim (85:89), das die Best-of-five-Halbfinalserie 3:1 gewann. Im zweiten Duell setzte sich Phoenix Hagen gegen die Eisbären Bremerhaven durch: Die Hagener gewannen am Samstagabend das entscheidende Spiel fünf in eigener Halle mit 85:65 (40:35). Hagen hatte wie auch Bremerhaven die BBL-Lizenz beantragt und würde bei Erfüllung der von der Liga geforderten Voraussetzungen hochgehen.

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Für den Erhalt einer Wildcard sind 800.000 Euro fällig, auch die MLP Academics Heidelberg könnten sich als zweiter BBL-Absteiger darum bewerben. Braunschweig, Klub von Hauptgesellschafter und NBA-Profi Dennis Schröder, möchte die Chance ergreifen. „Selbstverständlich ist die Wildcard ein Thema für die Löwen. Wir setzen uns intensiv mit dem Thema auseinander“, sagte Geschäftsführer Nils Mittmann zuletzt dem NDR. (sid/tb)