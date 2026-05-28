Hitze-Drama bei French Open! Sinner raus – die Chance für Zverev?

Drama in der Pariser Hitze, der Topfavorit ist raus: Jannik Sinner ist bei den French Open in Paris auf dramatische Weise ausgeschieden. Der viermalige Grand-Slam-Sieger aus Südtirol litt ab dem dritten Satz seines Zweitrundenduells mit dem Argentinier Juan Manuel Cerundolo bei Temperaturen von über 30 Grad unter großen körperlichen Problemen. Der 24-Jährige, der die Weltrangliste souverän anführt und sich in den vergangenen Wochen als scheinbar unbezwingbar präsentiert hatte, verlor 6:3, 6:2, 5:7, 1:6, 1:6.

Sinner hatte in den vergangenen Jahren immer wieder bei hohen Temperaturen mit seinem Körper zu kämpfen gehabt. Gegen Cerundolo sah es zunächst so aus, als würden diese Sinner diesmal nichts anhaben können. Gegen Ende des dritten Satzes jedoch schien der Südtiroler plötzlich Probleme zu bekommen, immer wieder suchte die Nummer eins der Welt den spärlichen Schatten auf dem Court Philippe-Chatrier auf, er dehnte mehrfach seine Muskulatur.

Tennis-Star Jannik Sinner scheidet gegen Cerundolo aus

In Sinners Box herrschte Ratlosigkeit, als er ein eigenes Aufschlagspiel ohne Punktgewinn abgeben musste. Beim Stand von 6:3, 6:2, 5:4 für Sinner konnte er dann erstmals nicht mehr weiterspielen und nahm eine medizinische Auszeit. Dabei gab er an, dass ihm „schwindelig“ sei. Sinner kehrte anschließend auf den Platz zurück, verlor aber den dritten Satz.

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Auch nach einer weiteren längeren Pause sah Sinner nicht gut aus. Im vierten Satz musste er sich beinahe auf dem Court übergeben. Immer wieder stützte er sich zudem auf seinem Schläger ab und versuchte, Rat in seiner Box einzuholen. Es half nichts: Nach insgesamt drei Stunden war auch der vierte Satz verloren. Sinner kämpfte verbissen, doch sein Körper ließ ihn auch im Anschluss im Stich.

„Natürlich ist das hart für ihn. Ich hatte viel Glück“, sagte Cerundolo, der mit seinem Überraschungssieg fast ein wenig überfordert wirkte. „Er tut mir leid, er hätte es verdient gehabt, und ich hoffe, es geht ihm bald besser.“

Alexander Zverev hofft auf seinen ersten Grand-Slam-Titel

Sinner war als absoluter Topfavorit auf den Titel nach Paris gereist. 2025 bremste ihn erst Carlos Alcaraz in einem epischen Finale aus – der Spanier fehlt in diesem Jahr verletzungsbedingt, was Sinners Chancen im Vorfeld noch einmal vergrößert hatte. In Rom gewann der Italiener sein sechstes Masters in Serie nach den Triumphen in Paris (2025) sowie Indian Wells, Miami, Monte Carlo und Madrid in diesem Jahr.

Einer seiner größten Rivalen in diesem Jahr war Alexander Zverev, dessen Chancen auf einen ersten Grand-Slam-Titel durch Sinners Aus nun deutlich besser erscheinen. Der Hamburger gewann sein Zweitrunden-Match gegen den Tschechen Tomas Machac am Mittwochabend klar mit 6:4, 6:2, 6:2. Wird es jetzt Zverevs Turnier? (sid/tim)