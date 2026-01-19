Hitze in Australien: Kanadierin im Rollstuhl vom Court – Zverev-Rivale gibt auf

Hitze-Wahnsinn bei den Australian Open: Einige Tennis-Stars haben in Melbourne mit Temperaturen knapp über 30 Grad sichtlich zu kämpfen. Während bereits schlimme Szenen von kollabierenden Ballkindern zu sehen waren, mussten nun auch einige Top-Spieler aufgrund gesundheitlicher Probleme ihre Matches aufgeben.

So hat Marina Stakusic bei den Australian Open am Montag für besorgniserregende Szenen gesorgt. Unter starken Schmerzen musste die Kanadierin ihre Erstrundenpartie gegen Priscilla Hon (Australien) aufgeben und nach einem Zusammenbruch in einem Rollstuhl vom Court gebracht werden. Später berichtete die 21-Jährige von heftigen Krämpfen.

Stakusic: „Es kann an der Hitze liegen“

„Es kann an der Hitze liegen, es kann am Stress liegen“, sagte sie im Anschluss: „Ich habe so etwas noch nie erlebt, es war extrem schmerzhaft.“ In Melbourne herrschten am Montagnachmittag Temperaturen von knapp über 30 Grad.

Felix Auger-Aliassime muss aufgrund von starken Krämpfen sein Auftaktmatch vorzeitig aufgeben. picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Asanka Brendon Ratnayake Félix Auger-Aliassime muss aufgrund von starken Krämpfen sein Auftaktmatch vorzeitig aufgeben.

Auch für Félix Auger-Aliassime war es ein bitterer Tag bei den Australian Open: Der Kanadier ist in Melbourne als erster Top-Ten-Spieler aus dem Turnier ausgeschieden. Auger-Aliassime musste gegen den Portugiesen Nuno Borges zu Beginn des vierten Satzes beim Stand von 6:3, 4:6, 4:6 aufgeben.

Auger-Aliassime muss bei Australian Open aufgeben

Auger-Aliassime ließ sich kurz vor seiner Aufgabe von einem Physiotherapeuten am linken Oberschenkel behandeln, doch es half nicht. Später berichtete er von Krämpfen. Er könne sich nicht erinnern, „jemals in meinem Leben so früh in einem Turnier, so früh in einem Match Krämpfe gehabt zu haben”, sagte er. Möglicherweise wurden Auger-Aliassime die Temperaturen zum Verhängnis.

Der Weltranglistenachte hatte sich im Vorjahr zu einem Angstgegner von Alexander Zverev entwickelt. Er schlug den Hamburger sowohl in der dritten Runde der US Open als auch in der Gruppenphase der ATP-Finals in Turin.

Daniil Medvedev ist derweil weiter und bestätigte bei den Australian Open indes seine aufsteigende Form. Der Brisbane-Sieger, der in Melbourne schon dreimal im Finale stand, schlug den Niederländer Jesper de Jong nach einer ordentlichen Leistung mit 7:5, 6:2, 7:6 (7:2). (sid/hmg)