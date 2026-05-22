Historisches Rothenbaum-Finale bleibt aus: Deutsche wollen Triple-Titel

Das Doppel-Finale der Bitpanda Hamburg Open steht fest. Sadio Doumbia und Fabien Reboul treffen auf das deutsche Doppel Kevin Krawietz und Tim Pütz. Mark Schnaitter und Jakob Wallner standen derweil kurz davor, Geschichte am Rothenbaum zu schreiben. Pütz und Krawietz zogen kampflos ins Finale ein und wollen ihr zwölftes Match in Folge beim Turnier gewinnen, und gehen mit einem großen Vorteil ins Endspiel.

Am Freitagmittag leiteten Schnaitter (Weltranglisten-38./30 Jahre) und Wallner (38./26) den Halbfinaltag am Rothenbaum ein. Gegen die Franzosen Sadio Doumbia (24./35) und Fabien Reboul (26./30) gingen die Wildcard-Teilnehmer als kleine Underdogs in die Partie.

Mark Wallner und Jakob Schnaitter (r.) spielten sich mit ihrer Wildcard ins Halbfinale am Rothenbaum. WITTERS Mark Wallner und Jakob Schnaitter (r.) spielten sich mit ihrer Wildcard ins Halbfinale am Rothenbaum.

Bislang spielten sie nur auf dem kleinsten Nebenplatz M2. Dort gelang ihnen in der ersten Runde ein unfassbares Comeback im Champions-Tiebreak, in dem sie zunächst 2:7 zurücklagen und kurz vor dem Ausscheiden standen. Sie drehten das Match und gewannen schließlich mit 10:8. Im Viertelfinale warfen die Deutschen dann die an zwei gesetzten Christian Harrison (11./31) und Neal Skupski (1./36) raus.

Hamburg Open: Schnaitter und Wallner verlieren knapp

Im Halbfinale durften sie dann im großen Stadion ran, gingen dort aber schnell mit zwei Breaks 0:3 in Rückstand. Mithilfe der Zuschauenden zeigten Schnaitter/Wallner jedoch erneut ihre Comeback-Qualitäten und drehten auf 5:4. Erneut kassierten sie das Break zum 5:6, doch die Comeback-Könige aus Bayern schnappten sich wieder das Rebreak und gewannen den ersten Satz im Tiebreak mit 7:6 (7:4).

Im zweiten Durchgang lagen Schnaitter und Wallner, die im April ihren ersten ATP-500-Titel in München gewannen, erneut früh mit 1:4 hinten. Dieses Mal konnten sie den Rückstand nicht aufholen und verloren den Satz mit 3:6. Es ging in den entscheidenden Champions-Tiebreak, der bis zehn gespielt wird. Wie schon in der ersten Runde verpassten die Deutschen den Start in den finalen Satz und lagen schnell mit 3:8 hinten. Die ganz große Comeback-Geschichte blieb aus: Mit 6:7 (4), 6:3 und 10:5 gewannen die Franzosen am Ende und stehen im Endspiel.

Krawietz und Pütz kämpfen am Rothenbaum für Triple-Titel

Im Finale treffen Doumbia und Reboul dann auf Kevin Krawietz und Tim Pütz. Das deutsche Top-Duo kam nach der Aufgabe von Guido Andreozzi (Verletzung rechtes Bein) kampflos ins Finale. Schnaitter und Wallner standen kurz davor, Geschichte zu schreiben. Es hätte das erste Mal seit der Open Era (1969) in der Geschichte des Turniers sein können, dass ein deutsches Finale am Rothenbaum gespielt wird.

Kevin Krawietz und Tim Pütz (r.) begeistern die Fans am Rothenbaum. IMAGO/Tischler Kevin Krawietz und Tim Pütz (r.) begeistern die Fans am Rothenbaum.

Krawietz und Pütz standen durch das Walkover im Halbfinale auf ihrem Weg ins Endspiel bei den Hamburg Open lediglich 3:02:20 Stunden auf dem Platz, gaben dabei keinen einzigen Satz und 18 Spiele ab. Doumbia und Reboul brauchten 5:08:52 Stunden für den Einzug ins Finale und verloren zwei Sätze sowie 28 Spiele. Über zwei Stunden weniger haben die Deutschen also in den Knochen.

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Das deutsche Top-Doppel „KraPütz“ ist auf dem Platz am Rothenbaum elfmal in Folge unbesiegt. 2023 und 2024 spielten sie sich jeweils zum Titel. 2025 verletzte sich Pütz während der ersten Runde an der Hand und kämpfte sich mit Krawietz dennoch zum Sieg. In der zweiten Runde konnten sie nicht antreten. Dieses Jahr könnten die beiden also ihr Rothenbaum-Triple feiern – zumindest als Duo. Denn Pütz gewann 2021 schon einmal den Titel in Hamburg. Damals mit Michael Venus als Partner, im Finale besiegte er seinen jetzigen Partner Krawitz, der mit Horia Tecau antrat.