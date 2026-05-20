Historisches Duell am Rothenbaum! Tennis-Stars brechen Rekord für längstes Match

Als sie am Dienstagabend den Nebenplatz M1 betraten, rechneten Tommy Paul und Tomas Etcheverry wohl nicht damit, dass sie ihr Match erst rund 22 Stunden später beenden würden. Mit drei Tiebreaks, zehn Matchbällen und jeder Menge Ballwechsel schrieben der Weltranglisten-25. Etcheverry und 26. Paul Tennis-Geschichte bei den Bitpanda Hamburg Open am Rothenbaum.

Kurz nach 18 Uhr war es, als Paul und Etcheverry ihre Achtelfinalpartie in Hamburg starteten. Mit einem Break startete der US-Amerikaner in die Partie, kassierte aber direkt das Rebreak. Nach 1:07 Stunden verwandelte schlussendlich Etcheverry seinen vierten Satzball zum 7:6 (7:5).

Hamburg Open: Match von Paul und Etcheverry unterbrochen

Auch der zweite Satz ging in den Tiebreak. Das lag jedoch keineswegs an der Souveränität der beiden Profis bei ihren Aufschlagspielen. Sechsmal konnte im zweiten Durchgang der Aufschlag des jeweils anderen abgenommen werden. Genauso häufig also, wie er durchgebracht wurde. Beim Stand von 6:5 hatte Etcheverry seine ersten beiden Matchbälle, konnte diese jedoch nicht verwerten.

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Entsprechend ging es bei zunehmender Dunkelheit wieder in den Tiebreak. Vier Satzbälle konnte der Argentinier noch abwehren, doch im fünften Versuch brachte Paul den Satz zum 7:6 (7:5) über die Ziellinie. Während auf dem Center Court keine Probleme wegen der Lichtverhältnisse entstehen können, wird es auf den Nebenplätzen zunehmend schwierig, ein professionelles Tennismatch zu Ende zu spielen. Um circa 20.30 Uhr, unmittelbar nach dem Satzausgleich, unterbrach Schiedsrichter Timo Janzen die Partie aufgrund der Dunkelheit.

Als zweites Match des Tages sollten Paul und Etcheverry am Dienstag also erneut auf Court M1 am Rothenbaum antreten. Die Matches außerhalb des Center Courts konnten aufgrund des starken Regens jedoch nicht wie geplant um 12 Uhr starten. Nach über einer Stunde Regenpause und dem schnellen Sieg von Ignacio Buse konnte das Marathon-Match dann also in den finalen dritten Satz gehen.

Paul gewinnt das Marathon-Match am Rothenbaum

Auch am Mittwoch blieb erst einmal alles beim Alten. Erst nahm Etcheverry dem US-Amerikaner seinen Aufschlag ab, dann glich Paul wieder aus. 4:4, 5:4, 5:5, 6:5. Es ging immer weiter. Bis es schließlich dramatisch wurde. Über 21 Stunden nach seinem letzten Matchball erspielte sich Etcheverry Matchbälle drei bis sechs beim Stand von 6:5. Alle wehrte Paul ab. Wieder ging es in den Tiebreak. Doch dieses Mal ging selbst der in die Verlängerung.

Tommy Paul kämpfte sich am Rothenbaum zum Sieg. WITTERS Tommy Paul kämpfte sich am Rothenbaum zum Sieg.

Erst vergab Paul einen Matchball, dann wehrte er Matchball Nummer sieben (!) von Etcheverry ab. Nach 3:33:16 Stunden war es dann soweit. Tommy Paul verwandelte um 16 Uhr den achten Matchball der Partie und durfte sich am Rothenbaum bejubeln lassen. Was ihm zu diesem Zeitpunkt wahrscheinlich noch nicht bewusst war: Er hatte in diesem Moment Rothenbaum-Geschichte geschrieben.

Zverev-Rekord für längstes Match am Rothenbaum fällt

Um satte 16 Sekunden überboten Paul und Etcheverry das bislang längste Dreisatz-Match der Turnier-Historie. Damals spielten Alexander Zverev und Arthur Fils im Finale 2024 3:33:00 Stunden um den Titel der Hamburg Open. Bis 2007 wurde am Rothenbaum noch im Best-of–Five-Modus gespielt. Das längste Fünfsatz-Match dauerte 1982 5:13 Stunden zwischen dem Spanier José Higueras und dem Australier Peter McNamara.

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Am Ende entschied am Rothenbaum ein Ballwechsel über den Rekord. Vielleicht zog das Geburtstagskind Paul noch Kraft aus der Torte, die ihm am Sonntag zu seinem 29. Geburtstag am Rothenbaum überreicht worden ist. Der US-Amerikaner trifft im Viertelfinale auf Daniel Altmaier, der ebenfalls in einem Marathon-Match gegen Topspieler Ben Shelton weiterkam.

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