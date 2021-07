Herzzerreißend: Fahrer wollte bei Rallye nur die Landschaft genießen – jetzt ist er tot

Die 43. Rallye Dakar ist am Schlusstag von einem Todesfall überschattet worden. Der französische Amateur-Motorradfahrer Pierre Cherpin erlag am Freitag beim Transfer aus Dschidda in die Heimat seinen schweren Kopfverletzungen, die er sich bei einem Sturz auf der siebten Etappe zugezogen hatte. Cherpin wurde 52 Jahre alt.

Der Husqvarna-Pilot war nach seinem Sturz per Helikopter ins Krankenhaus in Sakaka transportiert worden und musste notoperiert werden.

Todesfall bei Rallye Paris-Dakar: Cherpin erwacht nicht mehr aus dem Koma

Seitdem befand sich Cherpin im künstlichen Koma. Es ist der erste Todesfall der diesjährigen Dakar. Cherpin nahm zum vierten Mal nach 2009, 2012 und 2015 an der Dakar teil.

Das könnte Sie auch interessieren: Horror-Sturz in der Schweiz: US-Amerikaner stürzt bewusstlos ins Fangnetz

„Mir geht es nicht um den Sieg. Ich möchte die Landschaften entdecken, die ich ohne die Dakar nie sehen würde“, hatte Cherpin vor dem Start gesagt. (mp/sid)