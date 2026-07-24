Tamara Korpatsch schaffte bei den MSC Hamburg Ladies Open ihren bislang besten Lauf und knackte mit der Hilfe von zwei Glücksbringern zwei Rekorde.

Sie hat es geschafft! Im fünften Anlauf bei ihrem Heimturnier steht Hamburgerin Tamara Korpatsch am Rothenbaum im Halbfinale. In einem weiteren Dreisatz-Match bezwang sie die an zwei gesetzte Anhelina Kalinina (Ukraine) mit 6:3, 1:6 und 6:1. Vor heimischem Publikum erreichte sie bei den MSC Hamburg Ladies Open damit nicht nur einen neuen persönlichen Rekord beim Turnier, sondern schraubte mit 31 Jahren auch noch einmal an ihrer Topmarke in der Weltrangliste.

Im letzten Viertelfinale des Tages startete Korpatsch furios in die Partie und führte schnell mit 5:1. Kalinina (29 Jahre, Weltranglisten-57.) konnte zwar noch auf 5:3 verkürzen, konnte zwei weitere Breakbälle aber nicht nutzen und verlor den ersten Satz schließlich mit 6:3.

Tamara Korpatsch spielte im zweiten Satz nicht ihr bestes Tennis. WITTERS

Im zweiten Durchgang schaffte es Korpatsch – wie schon gegen Julia Stusek (Rheinfelden) im vorigen Match – nicht, ihre Leistung aufrechtzuerhalten. Plötzlich klappte bei ihrer Gegnerin alles, 29 Minuten später stand es 1:6. Ein Entscheidungssatz musste her.

Anzeige

Korpatsch mit „Radio Hamburg“ am Rothenbaum im Halbfinale

Und in dem wurde es noch mal kurios. Entgegen der eigenen Aussage sprach Korpatsch wieder vermehrt mit sich selbst. Nach einem Ausrutscher auf dem Platz rutschte ihr ein verbales und sarkastisch gemeintes „Oh, wie ich diesen Platz liebe. Ich liebe ihn“ heraus.

Anzeige

Dieses Mal scheint das „Radio Hamburg“, wie Korpatschs Vater ihre Selbstgespräche liebevoll nennt, allen Anscheins nach aber eine positive Wirkung gehabt zu haben. Nachdem Korpatsch ein Break zum 0:1 kassierte, gewann sie unter dem Beifall des dünn besetzten Stadions sechs Spiele in Folge. Nach 1:56 Stunden war es vollbracht. Mit 6:3, 1:6, 6:1 gewann Korpatsch das Match und riss ihre Arme in die Höhe.

Zwei Rekorde brauchten zwei Glücksbringer

Anzeige

Und es gab gleich mehrere Gründe zur Freude. Schließlich zog sie nicht nur in ihr erstes Halbfinale bei ihrem Heimturnier ein, sondern sicherte sich auch eine neue persönliche Bestmarke in der Weltrangliste. Durch ihren Heimsieg rückte sie in der Live-Wertung bis auf Rang 69 vor und ließ die vorige 71 als Bestmarke schwinden. Auch das Label der deutschen Nummer eins wird sie am Montag offiziell zurückerobern.

Der doppelte Rekord brauchte dabei auch den doppelten Glücksbringer. Dass Hündin Stella, die im Interview nach dem Match fleißig am Arm einer Reporterin zu schnuppern hatte, als feste Glücksbringerin dabei ist, ist mittlerweile nichts Neues mehr. „Sie hat mich einmal gesehen und mich ganz lieb angeguckt. Aber sie war ganz ruhig und hat nicht gejault, ich bin richtig stolz auf sie. Sie ist immer mein Glücksbringer, auch wenn ich verliere, sie macht mich immer glücklich.“

Tamara Korpatsch mit Malitpoo Stella in der Mixed Zone am Rothenbaum. IMAGO / Lobeca

Hinzu kam aber eine weitere Glücks-Geschichte, die die abergläubische Korpatsch zu ihrem Sieg geführt habe: „Ich sammle so Pins und hatte einen verloren“, verriet Korpatsch. Es handelte sich um einen Pin aus Madeira, wo sie ein Turnier gewinnen konnte. „Den habe ich in der Satzpause, nachdem ich den zweiten Satz verloren hatte, im Gang wiedergefunden. Den habe ich dann an meine Tasche gemacht, hat wohl Glück gebracht.“ Zuvor hatte Korpatsch den Pin der Schiedsrichterin noch sichtlich glücklich präsentiert.

Korpatsch träumt bei den MSC Hamburg Ladies Open vom Finale

„Ich bin super happy. Hier zu Hause im Halbfinale zu sein ist natürlich ein großer Traum“, zeigte sich Korpatsch nach dem Sieg mit einem breiten Grinsen. „Sie hat im zweiten Satz angefangen, aggressiver zu spielen. Ich habe dann mein Spiel angepasst und ein bisschen flacher gespielt.“

Auch mit ihrem Körper hatte Korpatsch keine großen Probleme mehr. In den vorigen beiden Partien klagte sie über teils „richtig dolle“ Krämpfe. Ihren Beinen ging es nach dem Viertelfinale bestens. „Die sind ganz frisch. Nach dem zweiten Match haben die Beine am Abend echt geschmerzt, aber heute war es echt gut“, erzählte Korpatsch. Neben Elektrolyte und gutem Essen haben auch die Spaziergänge und das Spielen mit Stella geholfen. „Das tut mir gut“, stellte sie klar.

„Ich will natürlich bleiben bis zum Sonntag, aber es wird auf jeden Fall ein harter Kampf und ich muss mich gut vorbereiten. Ich habe ehrlich gesagt schon nach dem ersten Match vom Finale geträumt, aber es danach wieder ausgeblendet. Es ist eine hohe und schwierige Hürde“, schätze Korpatsch das anstehende Halbfinale ein, blieb aber zugleich optimistisch: „Aber machbar. Es ist ja alles machbar.“