Schwerer Unfall-Schock um Kyle Shanahan: Der Head Coach der San Francisco 49ers erlitt bei einem Autounfall unter anderem eine schwere Gehirnerschütterung, mehrere Knochenbrüche und tiefe Gesichtsverletzungen. Während seiner Genesung übernimmt vorerst Assistent Chris Foerster.

Kyle Shanahan (hier mit seiner Ehefrau Mandy) ist bei einem Unfall schwer verletzt worden. IMAGO/Picture Happy Photos/imageSPACE

NFL-Starcoach Kyle Shanahan von den San Francisco 49ers ist bei einem Autounfall offensichtlich schwerer verletzt worden.

Bereits am 14. Juli habe der 46-Jährige nahe seines Wohnortes in Nordkalifornien eine schwere Gehirnerschütterung erlitten, zudem seien seine Nase, drei Rippen und eine Hand gebrochen. Shanahan sei im Gesicht mit 40 Stichen genäht worden. Das berichtete ESPN am Samstag.

Verletzungen von Shanahan sollen nicht lebensbedrohlich sein

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Die 49ers schrieben in einer Mitteilung nur von „nicht lebensbedrohlichen Verletzungen“. Shanahan werde während seiner Genesung allenfalls gelegentlich beim Trainingscamp dabei sein, als Head Coach springt übergangsweise sein Assistent Chris Foerster ein.

Polizeiangaben zufolge gab es beim Unfall keine Hinweise auf Alkohol- oder Drogeneinfluss. (sid/mp)