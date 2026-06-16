Die Tennis-Weltranglisten-Zweite Jelena Rybakina hat nach ihrem Ausscheiden beim Rasenturnier im Londoner Queen's Club vorübergehend ihr Instagram-Konto deaktiviert und dies mit Anfeindungen gegen sich begründet.

Die 26 Jahre alte Kasachin hatte am vorigen Freitag nach einem mühsamen Sieg gegen die deutsche Titelverteidigerin Tatjana Maria anschließend gegen die britische Außenseiterin Katie Boulter verloren.

Jelena Rybakina von frustrierten Wettern beschimpft

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Für mich ist es okay, nicht in den sozialen Medien zu bleiben. Jelena Rybakina

„Normalerweise schenke ich dem nicht zu viel Aufmerksamkeit“, sagte Rybakina zu negativen Kommentaren auf ihrem Profil. In diesem Moment sei es aber zu viel gewesen. Sie vermutet offenbar Wetter, die durch ihre Niederlage Geld verloren, als Urheber der Kommentare. „Und wenn diese Leute nicht aufhören können, weil sie in diesem Moment Geld verlieren, gebe ich ihnen nicht die Möglichkeit, das zu kommentieren“, erklärte Rybakina. „Es war einfach meine Stimmung in dem Moment.“

Sie sei nicht dafür da, den ganzen Tag lang ihr Instagram-Konto aufzuräumen, fügte die Australian-Open-Siegerin in Berlin vor ihrem Start beim dortigen Rasenturnier hinzu. Auch wenn sie Menschen habe, die ihr bei den Inhalten helfen würden, sei das Kontrollieren des Profils ein Vollzeit-Job. „Für mich ist es okay, nicht in den sozialen Medien zu bleiben. Wenn ich keine öffentliche Person wäre, wäre ich dort nicht allzu aktiv“, sagte Rybakina. Ihr Profil war am Montag wieder online. (dpa/sil)