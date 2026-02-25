mopo plus logo
Johannes Golla versucht sich gegen zwei Spieler von Montpellier durchzusetzen.

Das Spiel von der SG Flensburg-Handewitt gegen Montpellier wurde von einem Todesfall überschattet. Foto: IMAGO/Beautiful Sports International

„Handball rückt in den Hintergrund“: Todesfall überschattet Flensburg-Sieg

Ein Todesfall hat den ersten Sieg der Handballer der SG Flensburg-Handewitt in der Hauptrundengruppe 1 der European League überschattet. Es sei in der Halle zu einem medizinischen Notfall gekommen, teilte der Club nach dem 40:35 (21:20) des Titelverteidigers über den französischen Club Montpellier HB mit: „Leider blieben alle eingeleiteten Maßnahmen erfolglos.“ 

SG-Geschäftsführer Holger Glandorf sagte: „Unsere Gedanken sind in diesen schweren Stunden bei den Angehörigen und Freunden des Verstorbenen. Der Handball und alles Sportliche rücken heute in den Hintergrund.“

Erst im letzten Viertel der Partie waren die Flensburger die klar bessere Mannschaft. Beim 33:31 (49.) wehrte Torhüter Benjamin Buric einen Siebenmeter von Benjamin Richert ab. Im nächsten Angriff erhöhte Niclas Kirkelökke auf 34:31. Mit der Buric-Parade gegen Valentin Porte beim 38:35 (57.) war dann alles klar. Am nächsten Dienstag (20.45 Uhr/Dyn) kommt es in Südfrankreich zum Rückspiel. (dpa/ea)

