Überraschung vor EM-Kracher gegen Dänemark: Gislason verzichtet auf zwei Stars

Die beiden Außenspieler Lukas Zerbe (THW Kiel) und Lukas Mertens (SC Magdeburg) stehen offenbar nicht im Kader von Deutschlands Handballern für das EM-Hauptrundenspiel gegen Dänemark. Das berichtet die „Bild“ wenige Stunden vor dem Anwurf.

Bundestrainer Alfred Gislason besäße im Duell mit dem Weltmeister und Olympiasieger am Montagabend (20.30 Uhr/ARD) in Herning damit nur jeweils eine Option auf den Außenpositionen: Auf der rechten Seite steht Mathis Häseler (VfL Gummersbach) bereit, auf der linken Rune Dahmke (THW Kiel).

Handball-EM: Häseler und Dahmke spielen gegen Dänemark

Gislason hat 18 Spieler mit zur Europameisterschaft genommen und kann aus diesem Aufgebot für jedes Spiel maximal 16 Spieler nominieren. Beim 30:28 gegen Norwegen hatten zuletzt Häseler und Matthes Langhoff nicht mitwirken dürfen. Langhoff könnte nun in der Deckung gegen seinen Berliner Vereinskameraden und Welthandballer Mathias Gidsel zum Einsatz kommen.

Rechtsaußen Zerbe (4:06 Stunden) und Linksaußen Mertens (3:56) sind die zwei deutschen Spieler mit den bislang meisten Einsatzzeiten während der EM. Mertens hatte beim Duell mit Norwegen einen Schlag gegen den Kopf erlitten. Die Spielpause soll zur Regeneration der beiden Dauerbrenner dienen. Besonders im Hinblick auf ein mögliches Endspiel gegen Frankreich am Mittwochabend (18Uhr/ZDF), müssten Mertens und Zerbe wieder voll leistungsfähig sein, sollte Deutschland den ersten Matchball fürs Halbfinale gegen Dänemark verlieren.

Bei beiden Spielern soll keine ernsthafte Verletzung vorliegen. Die Pause diene eher der Schonung, heißt es. Der Magdeburger Mertens hatte allerdings beim 30:28-Sieg gegen Norwegen am Kopf behandelt werden müssen. Nach dem Spiel war er direkt in die Kabine gegangen. (sid/hmg)