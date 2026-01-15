mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Renars Uscins, Franz Semper und Matthes Langhoff jubeln nach einem Testspiel

Renars Uscins, Franz Semper, Matthes Langhoff (v.l.) & Co. wollen bei der Handball-EM um eine Medaille mitspielen. Foto: WITTERS

paidVor EM-Start: Bitter stellt deutsche Handballer vor – und äußert klare Prognose

kommentar icon
arrow down

Gelingt Deutschlands Handballern bei der EM (15. Januar bis 1. Februar) ein Medaillen-Coup? Der Weg ins angepeilte Halbfinale, auf dem es gegen die großen Gold-Favoriten Dänemark und Frankreich geht, könnte schwerer kaum sein, aber die DHB-Auswahl ist in der Spitze und Breite so stark wie lange nicht. Keeper-Legende Johannes Bitter (43) macht in der MOPO den Team-Check und stellt die 18 Spieler des Euro-Kaders vor.

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
banner engagently
banner engagently
Kommentare öffnen arrow right in circle
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test