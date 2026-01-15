Gelingt Deutschlands Handballern bei der EM (15. Januar bis 1. Februar) ein Medaillen-Coup? Der Weg ins angepeilte Halbfinale, auf dem es gegen die großen Gold-Favoriten Dänemark und Frankreich geht, könnte schwerer kaum sein, aber die DHB-Auswahl ist in der Spitze und Breite so stark wie lange nicht. Keeper-Legende Johannes Bitter (43) macht in der MOPO den Team-Check und stellt die 18 Spieler des Euro-Kaders vor.



